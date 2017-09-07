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Beşiktaş,Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

 Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında K. Karabükspor ile deplasmanda cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş,Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

 Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında K. Karabükspor ile deplasmanda cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

07 Eylül 2017 Perşembe 11:28
Beşiktaş,Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş,Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

   Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında K. Karabükspor ile deplasmanda cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Basına açık yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Antrenmana milli takımda olan Gary Medel katılmadı. Cenk Tosun, Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı rejenarasyon antrenmanı yaptı. Matej Mitrovic, Utku Yuvakuran ve Orkan Çınar takımla birlikte çalıştı.     Bu arada, çift kale maçı kazanan beyaz takım sevinç fotoğrafı çektirdi. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
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