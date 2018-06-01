İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün resmi yayın organı Beşiktaş dergisinin haziran-temmuz sayısında yer alan yazısında, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak, 2017-2018 sezonunda da armamızı taşıyan bütün branşlarımızla, katıldığımız tüm şampiyonalarda çetin mücadeleler verdik. Sporcularımız tüm branşlarda sahaya emeklerini, alın terlerini, kartal yüreklerini koydular, forma aşkıyla yarıştılar. Bazı branşlarda kulübümüzü ve camiamızı gururlandıran başarılar elde ettik, bazı branşlarımızda da alın terimizin karşılığını maalesef alamadık ancak hangi branşta olursa olsun, Beşiktaşlı duruşumuzdan asla taviz vermedik." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda siyah-beyazlı taraftarlara daha iyi bir Beşiktaş izleteceklerini anlatan Orman, "Bütün branşlarımızdaki hocalarımıza, teknik ekibimize, sporcularımıza ve her daim yanımızda yer alan siz değerli taraftarlarımıza minnetlerimi sunuyorum. Emin olun, önümüzdeki sezon daha iyi bir Beşiktaş'ı sizlere izletebilmek için ekibimle gece gündüz çalışıyoruz." şeklinde görüşlerini aktardı.

Beşiktaş'ın adını dünyanın zirvesine yazdırmak istediklerini vurgulayan Fikret Orman, şunları kaydetti:

"Her zaman söylediğimiz gibi, futbol başta olmak üzere tüm branşlarımızla, kulübümüzün yapısıyla, gelirleri, projeleri ile ilgili uzun vadeli planlarımız mevcut. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, bir semt takımı olarak doğup, birlik ve dayanışma içinde büyük güçlükleri aşmış, bugünkü çağdaş düzeyine ulaşmıştır. Türkiye'de, saha sonuçlarını tek başına başarı kriteri saymayarak ve çağdaş anlayışı kabul ederek, her geçen gün daha da gelişmeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar attığımız adımlar, dünya kulübü olma yolunda hızla ilerlediğimizin en açık kanıtıdır. Önümüzdeki sezon da attığımız bu adımların devamı olarak önemli girişimlerde bulunacağız ve Beşiktaş'ın adını dünya zirvesine yazdıracağız."

Orman, dergideki yazısını, "Şereftir bu yolda senle yürümek. Hep kol kola, bir gün değil, her gün Beşiktaş." diye bitirdi.