Beşiktaş,Porta maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Porto ile deplasmanda yarın akşam oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik DirektörŞenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, bu sabah Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan THY'nin özel uçağıyla Porto'ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı statta TSİ 21.30’da yapacak. Antrenmandan önce TSİ 21.00’de Teknik Direktör Şenol Güneş basın toplantısı yapacak.