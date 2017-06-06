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06 Haziran 2017 Salı 14:50

Bilal Meşe,Arda Turan hakkında suç duyurusunda bulunuyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Makedonya ile oynadığı hazırlık maçının ardından uçakta Arda Turan tarafından önce sözlü ardından fiziki saldırıya uğrayan Bilal Meşe, sessizliğini bozdu.

Bilal Meşe,Arda Turan hakkında suç duyurusunda bulunuyor
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Bilal Meşe,Arda Turan hakkında suç duyurusunda bulunuyor

   Milli takımın dönüş uçağında Arda Turan tarafından saldırıya uğrayan gazeteci Bilal Meşe ,Arda Turan hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Makedonya ile oynadığı hazırlık maçının ardından uçakta Arda Turan tarafından önce sözlü ardından fiziki saldırıya uğrayan Bilal Meşe, sessizliğini bozdu. Milliyet gazetesinde çalışan Bilal Meşe, sabah patronu Yıldırım Demirören’in kendisini aradığını ve sakin olmasını istediğini söyledi.    
   Sözcü'nün haberine göre İstanbul’a dönmeyi düşündüğünü, kampta kalsa da Milli Takım antrenmanlarını seyretmeyeceğini söyleyen Bilal Meşe, Türkiye’ye döner dönmez kendisine saldıran Arda Turan hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Bilal Meşe, konu ile ilgili “Olayın 15 tanığı var. Onlar da mahkemede şahit olacaklarını söylediler” şeklinde konuştu.

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Arda TuranBilal Meşe
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