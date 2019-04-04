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Boğaz'ın sultanları finale adını yazdırdı

Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Play-Off sürecinde Yarı Final’in ilk iki maçında galibiyeti alarak adını finale yazdırdı.

Boğaz'ın sultanları finale adını yazdırdı

Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Play-Off sürecinde Yarı Final’in ilk iki maçında galibiyeti alarak adını finale yazdırdı.

04 Nisan 2019 Perşembe 22:02
Boğaz'ın sultanları finale adını yazdırdı

Boğaz'ın sultanları finale adını yazdırdı

Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Play-Off sürecinde Yarı Final’in ilk iki maçında galibiyeti alarak adını finale yazdırmayı başardı. Çekişmeli gecen maç sonunda 3 puan alan Boğaz'ın Sultanları İlbank ile karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 1. Ligi ekiplerinden A grubunun lideri Sarıyer Belediyespor, Play-Off sürecinde Yarı Final’in ilk maçında Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda Küçükyalı Yelkenspor ile karşı karşıya geldi. Maçtan 25-20, 16-25, 25-14 ve 25-20’lik skorlarla 3-1 galip ayrılan Sarıyerli Sultanlar, Sultanlar Ligi yolundaki ilk maçı başarıyla tamamlayarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Lider Sarıyer, yarı finalin 2. maçında ise karşı karşıya geldiği Pursaklar’ı 3 -0 mağlup ederek finali garantiledi. Takım, yarı finalin son maçında 5 Nisan Cuma günü saat 13.00'te İlbank ile mücadele edecek. Boğaz’ın Sultanları, İlbank mücadelesinden galip çıkması halinde finale lider olarak çıkacak. Final maçları ise 12-13-14 Nisan’da Eskişehir’de oynanacak. Final mücadelelerinin ardından birinci ve ikinci olan takımlar Sultanlar Ligi’ne yükselecek.

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer BelediyesporBoğazın Sultanları
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