Boluspor'dan 3 imza birden geldi

TFF 1'nci lig takımlarından Boluspor, dış transferde İshak Çakmak ve kaleci Gökhan Değirmenci ile 2'şer yıllık sözleşme imzalarken, kadroda bulunan Guido Koçer ile de 1 yıllık sözleşme yeniledi.
Boluspor tesislerinde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Neci
p Çarıkçı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Balıkesirspor'un orta saha oyuncusu İshak Çakmak ve Gaziantepspor'un kalecisi Gökhan Değirmenci ile 2'şer yıllık sözleşme imzalandı. Boluspor'un kanat oyuncusu Guido Koçer de yeni sezon için kırmızı beyazlı takımla sözleşme yeniledi.
İshak Çakmak, Boluspor'un başırısı için mücadele edeceğini söyledi. Çakmak, "Ben fazla konuşmayı sevmiyorum ve sahada konuşmayı seviyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. O sene bu sene olacak" dedi.
Başkan Çarıkçı, dış transferde 6-7 oyuncuyu renklerine katacaklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde diğer transferlerimizi de gerçekleştireceğiz. Bir hafta içerisinde oyuncularla sözleşme imzalamayı planlıyoruz" diye konuştu.