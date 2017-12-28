Boluspor kupada Süper Lig ekibini mağlup etti

BOLU (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, sahasında Süper Lig ekibi Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 yendi.
63. dakikada orta sahadan atılan geri pasta Diarra'dan önce topa sahip olan Muğdat Çelik, hızla ceza alanına girerek, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Muğdat, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1.
88. dakikada ani gelişen Boluspor atağında Akabueze’nin ara pasıyla soldan ceza alanına giren Melih Okutan'ın vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1.
Boluspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Muhabir: Mehmet Emin Gürbüz