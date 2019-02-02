Borçları devletin sırtına dayayan kulüpler transferde coştu





Çiftçiler üretimi artırsın diye kurulan Ziraat Bankası, yıllardır sorumsuzca milyarlarca dolarlık transfere imza atan kulüplerin borçlarını üstlendi, ara transferlerde kulüplerin yabancılara ödediği lisans ücretleri cep yaktı. Türk futboluna katkısı yıllardır tartışılan yabancı futbolculara ödenen rakam dudak uçaklatacak cinsten. Sadece 4 büyük kulübün borcu 6 yılda yüzde 360 artarken, geçtiğimiz yılın ilk yarısına kadar olan borç miktarı 9 milyar lirayı geçti. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in girişimiyle başlatılan yapılandırma süreci ocak ayının son gününe kadar tamamlandı. Vatandaşın sırtına yüklenen kulüplerin borcunun toplam miktarı henüz açıklanmadı. 2018 yılında futbol kulüplerinin ne kadar transfer harcaması yaptığı belli olurken, toplamda harcanan paranın bir önceki yıla oranla yüzde 10,3 artarak 7,03 milyar dolara ulaştığı görüldü.

TAKIMLARIN BORÇ MİKTARI

Takımlar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018'in ilk yarısı Artış oranı (Yüzde) Beşiktaş 584,9 milyon 628,3 milyon 830,4 milyon 1,117 milyar 1,524 milyar 1,885 milyar 2,1 milyar 259 Fenerbahçe 568,4 milyon 571,2 milyon 889,2 milyon 1,423 milyar 1,258 milyar 1,753 milyar 3,5 milyar 516 Galatasaray 731 milyon 1,152 milyar 1,434 milyar 1,703 milyar 1,830 milyar 2,585 milyar 2,8 milyar 283 Trabzonspor 177,9 milyon 237 milyon 350.7 milyon 407,7 milyon 453 milyon 948 milyon 1,1 milyar 521 Toplam 2,062 milyar 2,589 milyar 3,504 milyar 4,651 milyar 5,065 milyar 7,171 milyar 9,5 milyar 360

İKİNCİ SEZON ÖNCESİ HABER BOMBARDIMANI



Ara transfer dönemini tamamlayan futbol kulüpleri sezonun ikinci yarısına hazır!

4 Ocak’ta başlayan devre arası transfer döneminin tamamlanması ile birlikte kulüpler oldukça yoğun bir süreci geride bıraktı. 28 gün süren ara transfer döneminde kadrolarını yenileyen futbol kulüplerinde yaşanan gelişmeler spor medyasını da hareketlendirdi. Medya Takip Merkezi (MTM)’nin, Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı medya raporuna göre gündemde en çok yer alan konular da belirlenmiş oldu. İşte araştırmanın detayları…



2018 - 2019 Süper Lig sezonu, ara transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Özellikle transfer döneminin son iki günü birbiri ardına gelen transfer haberleri ile taraftarları heyecanlandırdı. Medya Takip Merkezi’nin hazırladığı Ocak ayı raporuna göre Beşiktaş’ın kadrosuna dâhil olan Burak Yılmaz en çok konuşulan futbolcu olurken, geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Ocak ayının en çok haberi yapılan futbol takımı oldu.

Galatasaray ara transfer dönemini karlı kapattı

Galatasaray, devre arası transfer döneminde 6 futbolcuyu kadrosuna katarken, 4 futbolcu ile de yollarını ayırdı. Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou, Christian Luyindama, Marcao, Semih Kaya ve Emre Taşdemir'i renklerine katan Galatasaray, Tarık Çamdal Ozan Kabak Garry Rodrigues Serdar Aziz ile ise yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde 2 milyon 950 Euro kar ettiği öğrenildi. Medya Takip Merkezi’nin raporuna göre Galatasaray, Ocak ayında 95 bin 451 haberle medyada en çok yer alan futbol takımı oldu.

Burak Yılmaz, 11 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş’ta

Beşiktaş'ın devre arasında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, 17 numaralı formasıyla siyah beyazlı ekipteki yerini aldı. Yılmaz’ın transfer haberine sevinen taraftarlar olduğu kadar, tepki gösteren taraftarlar da vardı. BB Erzurumspor maçı öncesinde kadroların anons edilmesi sırasında Burak Yılmaz’ın adı okunurken tribünlerden ıslık seslerinin yükselmesi dikkat çeken detaylardandı.

2006/2007 sezonunun tamamında ve 2007/2008 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş’ta forma giymiş olan 33 yaşındaki Burak Yılmaz, 11 yıl sonra takıma geri dönmesi ile medyada 20 bin 656 haberde adından söz ettirdi.

Galatasaray ile yollarını ayıran Serdar Aziz, Fenerbahçe ile anlaştı

Fenerbahçe'nin 3.5 yıllığına renklerine bağladığı Serdar Aziz, takıma hızla adapte olarak idmanlara çıkmaya başladı. Aziz, transferi sonrası yaptığı açıklamada “Fenerbahçe'yi en kısa zamanda çok iyi yerlere götüreceğimizden kimsenin endişesi olmasın" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ise 28 yaşındaki futbolcunun takıma katılmasından duyduğu memnuniyeti FB TV ekranlarından dile getirdi. Galatasaray’dan ayrılarak Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşen milli futbolcu, ay boyunca 13 bin 088 haberle konuşuldu.