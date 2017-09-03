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Borsada ağustos ayının şampiyonu Galatasaray oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında ağustos ayını yüzde 14,89 yükselişle tamamlayan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Borsada ağustos ayının şampiyonu Galatasaray oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında ağustos ayını yüzde 14,89 yükselişle tamamlayan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

03 Eylül 2017 Pazar 15:50
Borsada ağustos ayının şampiyonu Galatasaray oldu

İSTANBUL(AA) - AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da spor endeksi yüzde 1,63 değer kazandı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, ağustos ayında yüzde 10,90 azalarak söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi olurken, Trabzonspor'un Turkcell Süper Ligi'nde de 4 büyükler arasında en az puana sahip bulunması dikkati çekti.

Trabzonspor'dan sonra borsada kaybettiren diğer spor şirketi Fenerbahçe Futbol AŞ oldu. Ağustos ayında yatırımcısına yüzde 4,70 kaybettiren Fenerbahçe'nin futbol takımı, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar'a elenmişti.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, söz konusu dönemde yüzde 14,89 kazançla en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Galatasaray, yılın ilk yarısında yüzde 11,65 kayıpla yatırımcısına en çok kaybettiren spor şirketi olmasının ardından futbol kulübünün ligde aldığı başarılı sonuçlar ve önemli futbolcu transferleri ile temmuz ve ağustos ayların kayıplarını telafi ederek artıya geçti. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ise ağustos ayını yüzde 2,83 yükselişle tamamlayarak yatırımcısına kazandıran ikinci spor şirketi oldu.

8 ayın şampiyonu Beşiktaş oldu

Spor şirketlerinin 2016 yılı kapanışından bu yana performanslarına bakıldığında ise Beşiktaş en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Beşiktaş hisseleri söz konusu dönemde yüzde 18,25 artış kaydetti. Analistler, geçen sezon şampiyon olan ve bu sezona da iddialı başlayan Beşiktaş'ın hisselerinin yükseliş eğilimini sürdürdüğünü ifade ediyor.

Söz konusu dönemde yatırımcısına kazandıran ikinci spor şirketi ise Galatasaray oldu. Galatasaray hisseleri 8 aylık dönemde yüzde 9,79 değer kazandı.

Yılın 8 ayında yatırımcısına en fazla değer kaybettiren spor şirketi Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe hisseleri bu dönemde yüzde 7,49 azalırken, onu yüzde 2,11 ile Trabzonspor izledi.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu

Anahtar Kelimeler:
BorsaEkonomiKulüpler
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