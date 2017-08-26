Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109755
ALTIN
143.021
DOLAR
3.4410
STERLİN
4.4324
EURO
4.0896
Milli sporcular bronz madalya maçına çıkacak
Milli sporcular bronz madalya maçına...
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Akçay'dan UEFA Avrupa Ligi yorumu
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Akçay'dan...
Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Şampiyonlar Ligi deplasmanlarına taraftar götürmeyeceğiz
Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Şampiyonlar...
Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine...
Fenerbahçe Ankara'da moral arıyor
Fenerbahçe Ankara'da moral arıyor

Borussia Dortmund Nuri Şahin ile kazandı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Borussia Dortmund, sahasında Hertha Berlin'i 2-0 yendi.

Borussia Dortmund Nuri Şahin ile kazandı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Borussia Dortmund, sahasında Hertha Berlin'i 2-0 yendi.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 22:56
Borussia Dortmund Nuri Şahin ile kazandı

İSTANBUL (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Borussia Dortmund, sahasında Hertha Berlin'i 2-0 yendi.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Pierre-Emerick Aubameyang'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Borussia Dortmund, 57. dakikada milli futbolcu Nuri Şahin ile farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda skoru koruyan ev sahibi ekip, ikinci hafta maçını da kazanarak puanını altıya yükseltti.

Mücadeleye yedek başlayan savunma oyuncusu Ömer Toprak, 40. dakikada Sokratis'in yerine oyuna girdi. Emre Mor ise kadroda yer almadı.

Borussia Dortmund, ligin üçüncü haftasında Freiburg'a konuk olacak.

Muhabir: Yunus Kaymaz

Anahtar Kelimeler:
Almanya Birinci Futbol LigiBorussia DortmundHertha BerlinÖmer ToprakSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri'de dört gollü maçta beraberlik
Kayseri'de dört gollü maçta beraberlik
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Takım oyunu düşündüğümüz seviyede değil
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Takım oyunu düşündüğümüz seviyede değil
Murray ABD Açık'tan çekildi
Murray ABD Açık'tan çekildi
Messi Barcelona'yı Alaves deplasmanında sırtladı
Messi Barcelona'yı Alaves deplasmanında sırtladı
Antalyaspor Nasri ile , Malatya'dan tek puanla dönüyor
Antalyaspor Nasri ile , Malatya'dan tek puanla dönüyor
Beşiktaş evinde galip; Bursa'yı 2-1 devirdi
Beşiktaş evinde galip; Bursa'yı 2-1 devirdi
Avrupa'nın en uzun rallisi Transanatolia tamamlandı
Avrupa'nın en uzun rallisi Transanatolia tamamlandı
Soner Demirtaş bronz madalya kazandı
Soner Demirtaş bronz madalya kazandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim