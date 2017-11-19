Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
106239
ALTIN
161.321
DOLAR
3.8713
STERLİN
5.1183
EURO
4.5671
İBB U23 Grekoromen Güreş İstanbul Şampiyonu Oldu
İBB U23 Grekoromen Güreş...
Galatasaray fena dağıldı
Galatasaray fena dağıldı
Bursa'da gol sesi çıkmadı
Bursa'da gol sesi çıkmadı
Konya'da beraberlik
Konya'da beraberlik
CSKA Moskova yenilgiye rağmen liderliğini korudu
CSKA Moskova yenilgiye rağmen liderliğini...

Boston Celtics durdurulamıyor

NBA'de Boston Celtics, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 110-99 yenerek, art arda 15. galibiyetini aldı.

Boston Celtics durdurulamıyor

NBA'de Boston Celtics, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 110-99 yenerek, art arda 15. galibiyetini aldı.

19 Kasım 2017 Pazar 12:45
Boston Celtics durdurulamıyor

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 110-99 yendi.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Celtics, Philips Arena'da oynanan karşılaşmada Hawks'ı 110-99 mağlup ederek art arda 15. galibiyetini aldı.

Celtics'te Kyrie Irving 30, Jaylen Brown 27, Jayson Tatum ve Marcus Morris 14'er sayı attı.

Doğu Konferansı'nda son sırada bulunan Hawks'ta Dennis Schroder'in 23, Kent Bazemore'un 19, John Collins'in 18 sayısı sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi. Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Ersan İlyasova forma giymedi.

Warriors, 76ers engelini aştı

Son şampiyon Golden State Warriors, Wells Fargo Center'da konuk olduğu Philadelphia 76ers'ı 124-116 mağlup etti.

Üçüncü çeyrekte rakibine 47-15'lik üstünlük kurarak bu sezon 12. galibiyetine ulaşan Warriors'ta Stephen Curry 35, Kevin Durant 27, Klay Thompson 17 sayı üretti.

Sezonun 7. mağlubiyetini yaşayan Philadelphia'da Ben Simmons 23, Joel Embiid 21, Robert Covington ve JJ Redick 20'şer sayı buldu. Ev sahibi takımda milli basketbolcu Furkan Korkmaz süre almadı.

Lider Rockets doludizgin

Batı Konferansı lideri Houston Rockets, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 105-83'lük skorla geçti.

FedEx Forum'da oynanan karşılaşmada Rockets'a sezonun 13. galibiyetini getiren isim, 29 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 3 top çalmayla mücadele eden James Harden oldu. Konuk ekipte Chris Paul ve Clint Capela 17'şer sayıyla oynadı.

Arka arkaya 4. olmak üzere 8. yenilgisini yaşayan Grizzlies'ta Chandler Parsons 17, JaMychal Green ve Marc Gasol 15'er sayı kaydetti.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan

Anahtar Kelimeler:
Atlanta HawksBasketbolBoston CelticsNBASpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DÜZELTME -
DÜZELTME - "Sivassporlu oyunculara moral yemeği" başlıklı, 17 Kasım Cuma günü yayına verdiğimiz haberimizin spotunda, Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir'e ait "Fenerbahçe'yi yeneceğiz diye bir iddiamız yok. Fenerbahçe son zamanlarda sıkıntılı
İBB U23 Grekoromen Güreş İstanbul Şampiyonu Oldu
İBB U23 Grekoromen Güreş İstanbul Şampiyonu Oldu
Medipol Başakşehir zirveye ortak oldu
Medipol Başakşehir zirveye ortak oldu
Başakşehir, Galatasaray'a acımadı; 5 - 1
Başakşehir, Galatasaray'a acımadı; 5 - 1
Galatasaray fena dağıldı
Galatasaray fena dağıldı
Bursa'da gol sesi çıkmadı
Bursa'da gol sesi çıkmadı
Konya'da beraberlik
Konya'da beraberlik
Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti: Türk sporu yasta
Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti: Türk sporu yasta

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim