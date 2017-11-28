Brezilyalı Ze Roberto futbola veda etti

İSTANBUL (AA) - Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Ze Roberto, aktif futbol kariyerini noktaladı.
43 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu, kulübü Palmeiras'ın sezonun son iç saha maçında Botafogo'yu 2-0 mağlup ettiği mücadelede 90 dakika forma giyerek yeşil sahalara veda etti.
Kariyerinde toplam 19 kez kupa sevinci yaşayan Ze Roberto, Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken, Bayern Münih ile de 4 kez lig şampiyonluğuna ulaştı.
1998 ve 2006 dünya kupalarında Brezilya'nın kadrosunda yer alan Ze Roberto, 85 kez milli takım formasını giydi.
Muhabir: Yunus Kaymaz