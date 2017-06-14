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14 Haziran 2017 Çarşamba 20:35

Bruma'nın yeni takımı Leipzig

Galatasaray’dan ayrılan Bruma, yeni takımı Leipzig ile anlaştı.

Bruma'nın yeni takımı Leipzig
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Bruma'nın yeni takımı Leipzig
Galatasaray’dan ayrılan Bruma, yeni takımı Leipzig ile anlaştı.Leipzig ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Bruma transferini  Almanlar transferi resmen duyurdu.Portekizli futbolcunun imza atarken mutlu olduğu görüldü.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transferin 15 milyon Euro civarında bir bedelle gerçekleştiğini açıkladı.
Galatasaray’ın KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcularımızdan Armindo Tue Na Bangna (Bruma)’nın transferi konusunda RasenBallsport Leipzig GmbH (RB Leipzig) kulübü ile aşağıda yer alan bonuslar ve özel maç gelirleri de dahil toplam 15.000.000 Euro karşılığında anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre transfer bedeli, bonuslar ve özel maç sözleşmesi gelirleri aşağıdaki gibidir;
*Transfer Bedeli 12.500.000 Euro (net)
Bonuslara istinaden maksimum 1.500.000 Euro (net) olmak üzere,
-RB Leipzig kulübünün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 500.000 Euro net
-RB Leipzig kulübünün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 250.000 Euro net
-Futbolcunun forma giyeceği yirmibeşinci resmi maça istinaden 250.000 Euro net
-Futbolcunun forma giyeceği ellinci resmi maça istinaden 250.000 Euro net
RB Leipzig kulübü ile özel maç sözleşmesine istinaden 1.000.000 Euro (net)
amk spor
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GalatasarayBrumaLeipzig
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