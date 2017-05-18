18 Mayıs 2017 Perşembe 00:35

Bu yıl da kupa yok; 2 yıl sezonu kupasız kapatıyor

Medipol Başakşehir’e sahasında penaltılarla kaybederek Ziraat Türkiye Kupası’na yarı finalde veda eden Fenerbahçe, son 2 yılda olduğu gibi bu sezonu da kupasız kapattı.