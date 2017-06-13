Bucaspor'da Karaköse dönemi başlıyor

Spor Toto 2'nci Lig ekiplerindenteknik direktör arayışını sürdüren yönetim, sportif direktörlük görevine'yi göreve getirdi.Geçmişte İzmirspor, Kardemir Karabükspor,ve'da futbol oynayan Karaköse ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.Halim Karaköse'nin yıllardır futbolun içinde olduğunu belireterek, "Sportif direktörümüz takım ve yönetim arasında köprü görevi görecek. Kendisinin tecrübelerinden yararlanacağız. En kısa zamanda da teknik direktörümüzü netleştireceğiz" diye konuştu.