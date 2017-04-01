Bugün Lig'de 4 maç oynanacak

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 26.Haftasında bugün ligde 4 karşılaşma oynanacak.deplasmandaa konuk olacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.Karşılaşmanın hakemleri Bülent Yıldırım,Tarık Ongun,Kemal Yılmaz,Hakan Ceylan.Fenerbahçe 44 puanla 4.sırada yer alırken Karabükspor 34 puanla 9.cu sırada yer alıyor.Bugün oynanacak dört karşılaşmada ilk maç saat 13.30'dailearasında oynanacak.Karşılaşmayı Mete Kalkavan,Bahattin Duran ,Süleyman Özay,Arda kardeşler yönetecek.Akhisar Belediyespor 27 punala 15. sırada yer alıyor.Medipol Başakşehir'in 53 puanı var ve 2.ci sırada yer alıyor.Bugün oynanacak ikinci karşılaşma ise saat 16.00'da oynanacak.evindeyı konuk edecek.Bu maçı da Hüseyin Göçek,Mustafa Emre Eyisoy,Erdem bayık,Ümit Öztürk yönetecekler.Aytemiz Alanyaspor 28 punala 13.sırada yer alırken,Kasımpaşa 35 puanla 7.ci sırada.Saat 19.00'da'la evinde oynayacak.Karşılaşmayı Fırat Aydınus,Serkan Ok,Yusuf Bozdoğan,Erkan Engin yönetecek.Antalyaspor 39 puanla 6.cı sırada yer alırken,rakibi Kayserispor 27 puanla 14.cü sırada yer alıyor.