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03 Nisan 2017 Pazartesi 09:27

Bugün Süper Lig'de tek maç var

   Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 26. hafta kapanış maçında Galatasaray Adanaspor'u ağırlıyor

Bugün Süper Lig'de tek maç var
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Bugün Süper Lig'de tek maç var
   Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 26. hafta kapanış maçında Galatasaray Adanaspor'u ağırlıyor.Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın hakemleri Yaşar Kemal Uğurlu,Serkan olguncan,Serkan Çimen ,Bülent Birincioğlu.Lig'de 46 puan ve bir maç eksiği ile 4.sırada bulunan Galatasaray ile 17.sırada 20.puanla düşme hattında bulunan Adanaspor arasındaki karşılaşmayı Bein Tv naklen yayınlayacak.
   Maç  eksiği ile Devler Ligi için çekiştiği Başakşehir'in 7 puan gerisinde yer alan sarı-kırmızılılar, Adana'yı yenmesi halinde önümüzdeki hafta adeta final maçına çıkacak. Doğrudan rakibi olan Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Cimbom, buradan da galibiyetle ayrılması durumunda farkı 1 puana kadar indirebilecek. Böylece kalan 7 haftada Devler Ligi şansı iyice yükselmiş olacak.
   Galatasaray’da Bruma dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Portekiz U21Milli Takımı'ndan sakat dönen 22 yaşındaki futbolcu, Başakşehir mücadelesine yetiştirilmeye çalışılırken, henüz fiziksel eksiklerini kapatamayan Serdar Aziz ile Koray Günter de forma giyemeyecek. Bruma'nın yerine bugün Lukas Podolski forma giyecek.

STAT: TT Arena
SAAT: 20:00
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
GALATASARAY: Muslera, Semih, Chedjou, Ahmet, Linnes, De Jong (Tolga), Selçuk, Yasin, Sneijder, Podolski, Eren
ADANASPOR: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Halil İbrahim, Tevfik, Cem, Ahmet, Koman, Vinicius, Magaye

 
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Anahtar Kelimeler
GalatasarayAdanaspor
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