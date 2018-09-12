Burak Yılmaz "Beni Beşiktaş'a Sattılar"

Burak Yılmaz gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.Trabzonspor'la alacakları nedeniyle sorunlar yaşayan golcü futbolcu Burak Yılmaz, bordo-mavili kulübün kendisini Beşiktaş'a sattığını açıkladı.Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, kulübüyle alacakları yüzünden yaşadığı problemlerle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Yaz transfer dönemi boyunca Beşiktaş'a gidip gitmeyeceği tartışılırken tercihini Trabzonspor'dan yana kullandığını belirten Burak Yılmaz, şimdilerde attığı gollerle değil, 800 bin euroluk alacağı için TFF'ye başvurmasıyla gündemde.Trabzonspor hem başkan Ahmet Ağaoğlu hem de resmi sitesinden konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunurken tecrübeli futbolcu ise yaşananlar ve süreçle ilgili olarak Vatan gazetesine konuştu.

İşte Burak'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar:

"Başkan 'görüşmedik' diyor ama 2.5 milyon euro + Atiba Hutchinson'a beni Beşiktaş'a vermişlerdi. Menajerimi 'Burak'la 1.4 milyon eurodan vazgeçeceksiniz' diye zorladılar. Ben bunu hak etmedim.Bu takıma yıllarca emek verdim. Beni arayıp, 'Zor durumdayız, yardımcı ol' dese, elimden geleni yapardım. Bu yüzden onlar anlaşmışken tweet attım ve Beşiktaş'a teşekkür ederek, Trabzonspor'da kalacağımı açıkladım.Başkan, seçimden hemen sonra futbolcuları topladı. 'Alacaklarınızı 15 Mayıs'ta ödeyeceğiz' dedi. Kaptan olarak sözü bana verdi. Ben de 'Başkanım 15 değil, 30 Mayıs olsun, yeter ki ödensin. Kendim için değil, uzun zamandır para alamayan arkadaşlarımız için konuşuyorum. Daha önce de bize çok söz verildi' dedim. Bunun üzerine başkan garip bir çıkış yaptı ve 'Biz 15 Mayıs dediysek, öderiz. Öyle 15 gün ek süre vermek de ne oluyor' diyerek tavır yaptı.

15 Mayıs'ta yabancıların hepsine, birçok yerli futbolcuya ödeme yapıldı ama bana yapılmadı. 'Ödeme olmazsa, TFF'ye başvururum' demiştim, ilk o zaman gittim. TFF'ye gideceğimi zaten söylemiştim. Onlara sürpriz olmadı. Bundan sonra yine ödeme yapmazlarsa, her ay için yine TFF'ye başvuracağım.Bu işin sonu ne olur bilemem ama bildiğim bir şey var ki futbolu bırakmayı bile göze aldım. İsterlerse kadro dışı bıraksınlar, umurumda değil. Ben sadece Trabzonspor formamdan ve taraftardan uzak kalacağım için üzülürüm.4.3 milyon euro ödedim açıklaması doğru değil. Geçen seneden 500 bin euro, bu sezondan 300 bin euro alacağım var. Sorun ödememeleri veya miktar değil, bana olan yaklaşımları. Bu takım için aylarca iğneyle oynadım. Sezon başında ameliyat oldum. Bırakın başkanı, ne yönetimden bir kişi ne de Ünal Hoca beni aradı.Sezon başlamadan, başkan ve yönetim maaşımı gündeme getirdi sürekli olarak. 'İndirim yapmadı' diyorlar, bir çırpıda 750 bin euro sildim ben. Beni istemiyorlardı ama yüzüme bir şey söyleyemediler. Arkamdan Arap kulüpleriyle görüştüler!Her şey, eski başkan Muharrem Usta'nın ardından 'Ben başkanımı kaybettim ama bir ağabey kazandım' açıklamamla başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, çevresindekilere ve menajerime 'Ben o konuşmaya kafayı taktım' demiş."

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