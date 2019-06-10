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Burak Yılmaz'dan, Emre'ye fırçalı moral

Burak Yılmaz'dan, Emre'ye fırçalı moral

10 Haziran 2019 Pazartesi 19:27
Burak Yılmaz'dan, Emre'ye fırçalı moral

Burak Yılmaz'dan, Emre'ye fırçalı moral


Türk Milli Takımı'na İzlan'da uygulanan küstahlık, A Millileri'n moralini bozmadı. Maç öncesi dinlenmeye çekilen takımda fırçalı espriler bile yapıldı..


İzlandalı alçağın futbolcularımızın moralini bozma girişimi ters tepti. Takımda moraller yerinde. Türk milletinin desteğini her an yanlarında hisseden A Milli Ekip maç öncesi fırçalı espriler bile yapmaya başladı. İlk fırçalı şaka Burak Yılmaz'dan geldi.

ÇOK FIRÇASINI YEDİK

A Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz, İzlanda'da kendisine mikrofon yerine fırça uzatılan Emre Belözoğlu ile fotoğrafını paylaştı...


A Milli Takım'ın İzlanda'da havalimanında yaşadığı skandalın yankıları sürerken Burak Yılmaz'dan esprili bir paylaşım geldi. Kral, Instagram Story'den Emre Belözoğlu ile olan fotoğrafını paylaşıp "Yıllarca çok fırçasını yedik" yazdı. Dün gece İzlanda'ya inen A Milli Takım kafilesinde Emre Belözoğlu'na mikrofon yerine fırça uzatılması büyük tepki çekmişti.

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