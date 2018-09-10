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Burak Yılmaz Darphane gibi para basıyor

 Burak Yılmaz oynasada oynamasa da para kazanmaya devam ediyor.

Burak Yılmaz Darphane gibi para basıyor

 Burak Yılmaz oynasada oynamasa da para kazanmaya devam ediyor.

10 Eylül 2018 Pazartesi 08:02
Burak Yılmaz Darphane gibi para basıyor

Burak Yılmaz Darphane gibi para basıyor

   Burak Yılmaz oynasada oynamasa da para kazanmaya devam ediyor.Trabzon'un en fazla kazanan futbolcusunu olan Burak Yılmaz, Bordo-Mavili kulübü alacakları nedeniyle TFF'ye şikayet etmiş ve büyük tepki çekmişti. Tecrübeli oyuncu 870 bin Euro'luk alacağı nedeniyle Trabzonspor'u Futbol Federasyonu'na şikayet etti. 

    Bu paranın 800 bin Euro'su transfer taksidi, 70 bin Euro'su ise prim... Ancak, Burak Yılmaz bu primi oynadığı için almıyor. Anlaşmaya göre Trabzonspor her puan kazandığında Burak 10 bin Euro kazanıyor.

    Trabzonspor bu sezon 4 maçta 7 puan topladı. Yani Burak Yılmaz, 4 haftada skora katkı yapmamasına rağmen 70 bin Euro'yu kaptı. Tecrübeli oyuncu bu sezon sadece 27 dakika forma giydi.Bordo-mavili taraftarlar da Burak Yılmaz'ın 70 bin Euro'yu oynamadığı halde kazanmasına büyük tepki gösterdi. Burak Yılmaz, bu sezon 27 dakikada yaklaşık 520 bin lirayı ekstradan kazandı. Darphane gibi para basıyor.

Kaynak: Takvim

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBurak Yılmaz
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