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Bursa'da gol sesi çıkmadı

Süper Lig'de Bursaspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşma, golsüz berabere tamamlandı.

Bursa'da gol sesi çıkmadı

Süper Lig'de Bursaspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşma, golsüz berabere tamamlandı.

18 Kasım 2017 Cumartesi 20:56
Bursa'da gol sesi çıkmadı

BURSA (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında Bursaspor, sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı, 21. dakikada konuk takımdan geldi. Bu dakikada, sol kanatta topla buluşan Halil Akbunar'ın Bursaspor savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy'u geçerek ceza sahasına yerden pasında, Gouffran'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

38. dakikada Batalla'nın pasıyla Göztepe ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sinan Bakış'ın vuruşunda, Tanju Kayhan'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

42. dakikada Göztepe atağında Traore'nin Bursaspor ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45. dakikada gelişen Bursaspor atağında, Stancu'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Badu'nun vuruşunda, top üst direkten döndü. Savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada Jorquera'nın Göztepe ceza yayı önünden yaptığı vuruşta, top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

65. dakikada Göztepe'nin sağ taraftan kazandığı korneri Kosanovic kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, Andre Castro'nun önünde kaldı. Andre Castro'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

67. dakikada Bursaspor'un sağ taraftan kazandığı köşe vuruşunda Batalla ceza sahasına ortaladı. Faty'nin kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

77. dakikada Bursaspor'un ceza sahası dışından sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Jorquera şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.


80. dakikada sol taraftan kazanılan korneri kullanan Halil Akbunar'ın ceza sahasına ortasında Kadu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

83. dakikada gelişen konuk takım atağında, Bursaspor savunma oyuncularının uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahası sağ çaprazında bulunan Gouffran'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, yan direğe çarpan top dışarı gitti.

90. dakikada Tayfur Bingöl'ün ara pasında Gouffran, kaleci Harun Tekin ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'den döndü.

Karşılaşma, golsüz sona erdi.

Muhabir: Hüseyin Yeşilkavak

Son Güncelleme: 18.11.2017 18:26
Anahtar Kelimeler:
Spor
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