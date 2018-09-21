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Bursaspor 0- Medipol Başakşehir 0

 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükondanyis Sezonu 6. haftasında Bursaaspor ile Medipol Başakşehir, Bursa Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Bursaspor 0- Medipol Başakşehir 0

 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükondanyis Sezonu 6. haftasında Bursaaspor ile Medipol Başakşehir, Bursa Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

21 Eylül 2018 Cuma 23:10
Bursaspor 0- Medipol Başakşehir 0

Bursaspor 0- Medipol Başakşehir 0

   Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükondanyis Sezonu 6. haftasında Bursaaspor ile Medipol Başakşehir, Bursa Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. VAR kararlarının damgasını vurduğu maç 0-0 eşitlikle sona erirken Bursaspor, üst üste 5. kez sahadan 1 puan ile ayrıldı.

   Maça VAR kararları damgasını vururken Bursaspor'un ilk yarıda Diafra Sakho ile bulduğu gol, VAR ile iptal edildi. VAR, hakem Ümit Öztürk'ü Sakho'nun golü elle atması hakkında uyarırken Öztürk, VAR kararının ardından golü geçersiz saydı. Böylece Sakho'nun attığı üst üste 2. gol VAR nedeniyle iptal edilmiş oldu.

    Karşılaşmanın 52. dakikasında ise Medipol Başakşehir, VAR ile penaltı kazandı. Topun başına Emmanuel Adebayor geçerken Bursaspor'un genç kalecisi Okan Koçuk gole izin vermedi.Bu sonucun ardından Başakşehir, sezonun ilk beraberliğini alırken puanını 13 yaptı. Bursaaspor ise üst üste 5. kez berabere kaldı ve 5 puana yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
BursasporMedipol Başakşehir
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