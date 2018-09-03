Bursaspor 1- Beşiktaş 1
Beşiktaş Bursa deplasmanında son dakikada yediği golle altın değerinde 3 puandan oldu.Spor Toto Süper Lig'in 4.haftasında Beşiktaş deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçı 86.dakikaya kadar 1-0 önde götüren Kartal, Sakho'nun gölüne engel olamayınca 1 puana razı oldu.
Rekabette son 9 maçtır yeşil beyazlıları mağlup eden Kartal, 10.maçta tökezledi Süper Lig’de son iki maçta 5 puan kaybetti.
86’da sahneye çıkan Sakho beraberlik golünü atarak Beşiktaş’ın galibiyetine ‘dur’ dedi. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada kazanarak avantaj yakalamak isteyen siyah beyazlılar Samet Aybaba’nın önderliğindeki Bursa’dan 3 puan çıkaramadı.
Bu sonucun ardından 7 puan yapan Beşiktaş haftayı 7.sırada kapattı. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Bursaspor ise 3 puanla 13.sırada kaldı.
Sözcü