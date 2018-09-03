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Bursaspor 1- Beşiktaş 1

Bursaspor 1- Beşiktaş 1

Beşiktaş Bursa deplasmanında son dakikada yediği golle altın değerinde 3 puandan oldu

Bursaspor 1- Beşiktaş 1

Beşiktaş Bursa deplasmanında son dakikada yediği golle altın değerinde 3 puandan oldu

03 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
Bursaspor 1- Beşiktaş 1

Bursaspor 1- Beşiktaş 1

    Beşiktaş Bursa deplasmanında son dakikada yediği golle altın değerinde 3 puandan oldu.Spor Toto Süper Lig'in 4.haftasında Beşiktaş deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçı 86.dakikaya kadar 1-0 önde götüren Kartal, Sakho'nun gölüne engel olamayınca 1 puana razı oldu.

Rekabette son 9 maçtır yeşil beyazlıları mağlup eden Kartal, 10.maçta tökezledi Süper Lig’de son iki maçta 5 puan kaybetti.

Ligde geçtiğimiz hafta Antalyaspor’a 3-2 mağlup olan Beşiktaş zorlu Bursa deplasmanında da 2 puan bıraktı. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçın 51.dakikasında Babel ile öne geçen Beşiktaş üstünlüğü koruyamadı.

86’da sahneye çıkan Sakho beraberlik golünü atarak Beşiktaş’ın galibiyetine ‘dur’ dedi. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada kazanarak avantaj yakalamak isteyen siyah beyazlılar Samet Aybaba’nın önderliğindeki Bursa’dan 3 puan çıkaramadı.

Bu sonucun ardından 7 puan yapan Beşiktaş haftayı 7.sırada kapattı. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Bursaspor ise 3 puanla 13.sırada kaldı.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
BursasporBeşiktaş
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