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Bursaspor 1-Gençlerbirliği 1

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu  17. hafta mücadelesinde Bursaspor ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı

Bursaspor 1-Gençlerbirliği 1

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu  17. hafta mücadelesinde Bursaspor ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı

23 Aralık 2017 Cumartesi 18:13
Bursaspor 1-Gençlerbirliği 1

Bursaspor 1-Gençlerbirliği 1

    Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu  17. hafta mücadelesinde Bursaspor ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı ve ligin ilk yarısındaki son maçında iki ekip puanları paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısında Bursaspor’un baskılı oyunu vardı. Ancak ev sahibi ekip gol fırsatlarını değerlendiremezken ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.İkinci yarının 52. dkaikasında şse Peta Skuletic’in attığı golle 1-0 öne geçen Gençlerbirliği, 65. dakikada Titi’nin attığı golle üstünlüğünü koruyamadı ve skor 1-1’e geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Bursaspor ligin ilk yarısını 25 puanla, Gençlerbirliği ise 14 puanla tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
BursasporGençlerbirliği
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