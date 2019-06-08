Bursaspor'da Mesut Mestan tek aday

Bursaspor Kulübü´nde 15-23 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul öncesinde başkan adaylığı için son tarih olan bugün (8 Haziran) listeler, Divanlık Başkanlık Kurulu´na verildi. Özlüce Tesisleri´nde gerçekleşen başkanlık adayı için tek aday Mesut Mestan oldu. Avukatı aracılığıyla teslim edilen Mestan'ın listesinde mevcut yönetim kurulu üyelerinden Görkem Akbaş, Ömer Faruk Şahin, Sezer Sezgin de yer aldı.

Başkan adayı Mesut Mestan´ın yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

Asil: Mesut Mestan, Ahmet Erarslan, Erol Turan, Görkem Akbaş, Kıvanç Çakallıoğlu, Konuralp Yeşil, Ömer Faruk Şahin, Sezer Sezgin, Ali Büyükkurt, Selçuk Eren, Serkan Subaşı, Yavuz Aman, Yıldırım Hacıoğlu.

Yedek: Uğur Çelikyay, Fatih Öztürk, Serhat Yıldırır, Ersin Toker, Murat Çalıkapan, Rıdvan Özkan.

Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde Denetim Kurulu Bağımsız Adayı Tayfur Serdar Güllülü de listelerini Divan Başkanlık Kurulu´na sundu.

Denetim Kurulu Bağımsız Adayı Tayfur Serdar Güllülü´nün listesi şu isimlerden oluştu:

Asil: Tayfur Serdar Güllülü, Yalçın Canbaz, Uğur Özer.

Yedek: Recep Güller, Onur Dağlı, Emir Akbayır.