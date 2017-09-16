Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-2 mağlup etti

MALATYA (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında Bursaspor deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-2 mağlup etti.

12. dakikada Bursaspor, mücadelede öne geçti. Batalla'nın soldan kullandığı kornerde Evkur Yeni Malatyaspor savunmasında Aytaç Kara'nın uzaklaştıramadığı top, altıpas gerisindeki Ekong'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

17. dakikada ev sahibi ekipte Diallo'nun uzaktan şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

19. dakikada Delarge'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Batalla'nın ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Ertaç Özbir ile karşı karşıya yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direk dibinden auta gitti.

45+3. dakikada Bursaspor, farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen konuk takım atağında Badu'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Batalla, penaltı noktasının solunda yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-2

Mücadelenin ilk yarısını yeşil-beyazlı takım 2-0 üstün tamamladı.

48. dakikada yeşil-beyazlı ekip mücadelede 3 farklı üstünlük yakaladı. Delarge'nin ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda savunmada Mina'ya çarpan top, penaltı noktası hizasındaki Ekoko'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3

64. dakikada Bursaspor, bir gol daha buldu. Aziz Eraltay'ın pasıyla penaltı noktası gerisinde buluşan Stancu'nun yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-4

71. dakikada Aytaç Kara'nın sağdan ortasında altıpas gerisinde yükselen Adem Büyük'ün kafayla vurduğu top yandan auta çıktı.

76. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, farkı 3'e indirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Boutaib, Adem Büyük ile verkaç yaparak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Faslı oyuncunun sert vuruşunda top ağlara gitti: 1-4

80. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Aytaç Kara'nın sağdan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Mina'nın kafayla indirdiği top Adem Büyük'ün önünde kaldı. Deneyimli oyuncunun, sol çaprazda yerden yaptığı vuruşa Dening ayak koyarak meşin yuvarklağı ağlara gönderdi: 2-4

Karşılaşma, konuk ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Orhan Yoldaş