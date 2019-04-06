Bursaspor kendini ateş hattına attı

Bursaspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a yenilerek kendini ateş hattına attı.Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında Bursaspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Kümede kalma savaşında hayati bir puan kaybeden Bursaspor 28 puanla 15.sırada kaldı.

Milli aranın ardından ilk karşılaşmasına Alanyaspor karşısında çıkan Bursaspor zorlu deplasmandan eli boş döndü…

Süper Lig’de kümede kalma savaşı veren yeşil beyazlılar Alanyaspor karşısında varlık gösteremedi. İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin 72.dakikasında Cisse’nin golüyle geriye düşen Bursaspor kalan dakikalarda aradığı golü bulamayınca sahadan mağlup ayrıldı.

Son 3 maçından sadece 1 puan çıkarabilen yeşil beyazlılar Alanyaspor yenilgisiyle 28 puanda kalarak 15.sırada kaldı. Bursaspor’un 1 puan gerisindeki Göztepe yarın Akhisar karşısında puan ya da puanlar alırsa Bursaspor’un önüne geçecek.

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