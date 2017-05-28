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28 Mayıs 2017 Pazar 18:07

Bursaspor kendini ateşe attı; Bursaspor 1-Gençlerbirliği 2

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu  33. haftasında Bursaspor sahasında Gençlerbirliği’ne uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 yenildi

Bursaspor kendini ateşe attı; Bursaspor 1-Gençlerbirliği 2
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Bursaspor kendini ateşe attı;Bursaspor 1-Gençlerbirliği 2
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu  33. haftasında Bursaspor sahasında Gençlerbirliği’ne uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 yenildi ve Çaykur Rizespor ile puan farkı 2’ye düştü. Bursaspor ligin son haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor, son hafta Aytemiz Alanyaspor’u yenerse Bursaspor’un da ligde kalması için mutlak galibiyet gerekecek.
STAT: Bursa Büyükşehir
TARAFTAR SAYISI: 8.895
HAKEM: Alper Ulusoy
BURSASPOR: Harun Tekin, Erdem Özgenç, Şamil Çinaz, Tomas Sivok, Aziz Eraltay, Ricardo Faty (79′ John), Cristobal Jorquera (79′ Bilal Kısa), Emre Taşdemir, (46′ Kubilay) Pablo Batalla, Bogdan Stancu, Sinan Bakış
T.Direktör: Adnan Örnek
GENÇLERBİRLİĞİ: Nihat Şahin, Uğur Çiftçi, Etien Velikonja (71′ Matei), Tokelo Rantie, Ahmet Oğuz, Vedat Muriç (86′ Murat Duruer), Kamal Issah, Selçuk Şahin, Siarhei Palitsevich, Luccas Sos Santos, Anıl Karaer (46′ Marko Milinkoviç)
T. Direktör: Ümit Özat
SARI KARTLAR: Erdem Özgenç, Aziz Behich, Faty (Bursaspor) Siarhei Palitsevich, Uğur Çiftçi , Marko (Gençlerbirliği)
GOLLER: 16′ Jorquera (Bursaspor) 72′ Rantie 90+3 Kamal Issah (Gençlerbirliği)
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Anahtar Kelimeler
BursasorGençlerbirliği
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