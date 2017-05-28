Bursaspor’da şok istifa

Gençlerbirliği’ne sahasında 2-1 mağlup olarak kendini son hafta ateş hattına atan Bursaspor’da Teknik Direktör Adnan Örnek istifa etti. Örnek, “Bu takıma bir şok lazım. Gelecek hafta takımın başında olmayacağım. Görevi bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği’ne sahasında 2-1 mağlup olarak kendini son hafta ateş hattına atan Bursaspor’da Teknik Direktör Adnan Örnek istifa etti.