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28 Mayıs 2017 Pazar 18:45

Bursaspor’da şok istifa

Gençlerbirliği’ne sahasında 2-1 mağlup olarak kendini son hafta ateş hattına atan Bursaspor’da Teknik Direktör Adnan Örnek istifa etti.

Bursaspor'da şok istifa
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Bursaspor’da şok istifa
Gençlerbirliği’ne sahasında 2-1 mağlup olarak kendini son hafta ateş hattına atan Bursaspor’da Teknik Direktör Adnan Örnek istifa etti. Örnek, “Bu takıma bir şok lazım. Gelecek hafta takımın başında olmayacağım. Görevi bırakıyorum” ifadelerini kullandı.
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Bursasporİstifa
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