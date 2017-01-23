Bursaspor’da süpriz teknik adam

Bursaspor teknik direktörlüğüne süpriz isim geldi.Yollarını Hamza Hamzaoğlu ile ayıran Bursaspor yeni hoca arayışlarını hızlandırdı.Teknik Direktör adayları arasında tecrübeli hoca Mustafa Denizli’nin geçtiği Bursaspor Azerbeycan Milli Takımı’nın çalıştıran Prosinecki ile anlaştı.
Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu “Prosinecki ile ön görüşme yaptıklarını kısa sürede konu hakkında ayrıntılı açıklama yapacaklarını belirtti.
Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Çolak ve İdari Menajer Hüseyin Gedik’in Azerbaycan’da Prosinecki ile bu akşam bir görüşme yapacaklar.