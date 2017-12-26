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Büyük Atatürk Koşusu yarın yapılacak

Türkiye'nin en eski atletizm organizasyonları arasında yer alan Büyük Atatürk Koşusu'nun 82'ncisi yarın Ankara'da yapılacak.

Büyük Atatürk Koşusu yarın yapılacak

Türkiye'nin en eski atletizm organizasyonları arasında yer alan Büyük Atatürk Koşusu'nun 82'ncisi yarın Ankara'da yapılacak.

26 Aralık 2017 Salı 15:28
Büyük Atatürk Koşusu yarın yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye'nin en eski atletizm organizasyonları arasında yer alan Büyük Atatürk Koşusu'nun 82'ncisi yarın Ankara'da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız, koşuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesinde yapılan toplantıda söz alan Fatih Çintimar, Büyük Atatürk Koşusu'nun hiç kesintiye uğramadan 1936 yılından beri yapıldığına dikkati çekerek, "Bu yarışın, Türk atletizmindeki önemi ve anlamı büyük. Avrupa'da kesintisiz olarak en fazla sayıda yapılması ve Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin bir sembolü olması büyük önem taşıyor. Büyük Atatürk Koşusu, Türk atletizmi için önemli bir markadır." ifadelerini kullandı.

Organizasyona sahip çıkan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Valiliği ve İl Müdürlüğüne teşekkür eden Çintimar, şöyle devam etti:

"Bundan sonra da Büyük Atatürk Koşusu'nu devam ettireceğiz. Geçen yıl federasyon olarak verdiğimiz ödülleri yüzde 30 oranında artırdık, yine de yeterli değil. İnşallah önümüzdeki yıllarda ödülleri artırarak devam ettireceğiz. Atatürk Koşusu dışında Ankara'da marka olabilecek bir maratonumuz yok. 2018 yılında ilkini düzenlemek kaydıyla bu konuda emin adımlarla Ankara'da bir yarı maraton ve maraton düzenleyebilme arzusundayız."

Gürhan Yıldız ise Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü nedeniyle bu yıl koşunun 82'ncisini gerçekleştireceklerini hatırlatarak, yarışın saat 14.00'te başlayacağını söyledi.

Kayıtların yarışın başlamasından iki saat öncesine kadar devam edeceğinin altını çizen Yıldız, "Şu ana kadar koşuya 915 sporcu kayıt yaptırdı. Koşu, Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayıp, Dikmen Caddesi, Cevizlidere Caddesi, Türkocağı Caddesi, Gençlik Caddesi, Tandoğan Meydanı'ndan geçtikten sonra garda sona erecek. 2000 doğumlu ve daha büyük sporcular koşuya katılabilecek. Yabancı sporcular da yarışta bulunacak." diye konuştu.

Büyük Atatürk Koşusu'nda kadınlar ve erkeklerde birinciye 2 bin 500, ikinciye bin 750, üçüncüye bin 200, dördüncüye 900, beşinciye 700, altıncıya 500, yedinciye 400, sekizinciye 300, dokuzuncuya 250 ve onuncuya 200 lira para ödülü dağıtılacak.

Muhabir: Ö.Buğra Ersavaş

Son Güncelleme: 26.12.2017 12:49
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih ÇintımarSporBüyük Atatürk KoşusuAtletizmAnkara Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız
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