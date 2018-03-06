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Çağla Büyükakçay ilk 100'e dönmek istiyor

FED Kupası'nda son Fransa Açık şampiyonu Jelena Ostapenko'yu yenerek dikkatleri üzerine çeken milli tenisçi Çağla Büyükakçay, "Büyük turnuvaların ana tablolarında iyi sonuçlar almayı ve tekrar ilk 100 tenisçi arasına dönmeyi hedefliyorum." dedi.

Çağla Büyükakçay ilk 100'e dönmek istiyor

FED Kupası'nda son Fransa Açık şampiyonu Jelena Ostapenko'yu yenerek dikkatleri üzerine çeken milli tenisçi Çağla Büyükakçay, "Büyük turnuvaların ana tablolarında iyi sonuçlar almayı ve tekrar ilk 100 tenisçi arasına dönmeyi hedefliyorum." dedi.

06 Mart 2018 Salı 11:06
Çağla Büyükakçay ilk 100'e dönmek istiyor

ANKARA - HALİL İBRAHİM AVŞAR

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, AA muhabirine, Letonyalı Ostapenko karşısındaki tarihi galibiyeti, TEB BNP Paribas İstanbul Cup ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

FED Kupası'nda 37. galibiyetini alan ve bu organizasyonda en çok kazanan milli sporcu olarak tarihe geçen Çağla, "A Milli Takım haftası her zaman en iyi performansımı ortaya koyduğum hafta oluyor. Milli forma altında mücadele vermekten ve arkadaşlarımla birlikte takım olmaktan büyük keyif alıyorum. Bu da sahaya yansıyor diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Son Fransa Açık şampiyonu Ostapenko karşısında korttan galibiyetle ayrılarak dünya sıralamasında ilk 10'daki bir oyuncuyu mağlup eden ilk Türk tenisçi olan Çağla, "Dünya 6 numarası Ostapenko ile geçen sene aynı kortta mücadele etmiş, 3 sette mağlup olmuştum. Bu sene kazanmamda o maç büyük rol oynadı. Kariyerimin ve Türk tenisinin en büyük galibiyetini milli forma ile almak gurur verici. A Milli Takım'da en çok maç kazanan oyuncu olmak da aynı şekilde. Bunu hesaplamadım, hep elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım." diye konuştu.

"Çok heyecanlıyım"

Çağla Büyükakçay, son Avustralya Açık şampiyonu Caroline Wozniacki'nin katılacağı TEB BNP Paribas İstanbul Cup için az bir süre kaldığına dikkati çekti.

Garanti Koza Arena'da 23-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonun hazırlıklarını sürdürdüğünü aktaran milli sporcu, "Her zamanki gibi çok heyecanlıyım. Avustralya Açık şampiyonu Wozniacki'nin gelişi tabii ki turnuvayı daha heyecanlı kılıyor. Ne kadar kaliteli tenis olursa tenisseverler o kadar keyif alır, minik tenisçiler kendilerine o kadar fazla ders çıkarır, örnek alır. Mücadelenin seviyesinin çok yüksek olacağına eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Hedefini açıkladı

Kadınlar dünya sıralamasında 162. basamakta yer alan Çağla, hedeflerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Sezon başında omuz sakatlığım nedeniyle ufak bir ara verdim. Milli takımda oynayıp oynamayacağım belli değilken oynamamla birlikte kariyerimin en iyi galibiyetini aldım. Bu da takımımla doğru yolda ilerlediğimizi bana gösteriyor. Sene çok uzun, oyunumu geliştirebilecek çok fırsat var önümde. Sağlıklı bir şekilde, büyük turnuvaların ana tablolarında iyi sonuçlar almayı ve tekrar ilk 100 tenisçi arasına dönmeyi hedefliyorum."

Son Güncelleme: 06.03.2018 08:09
Anahtar Kelimeler:
WozniackiTenisTEB BNP Paribas İstanbul CupSporOstapenkoÇağla Büyükakçay
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