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Çağla Büyükakçay'ın Sharapova heyecanı

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, TEB BNP Paribas Tenisin Yıldızları Serisi etkinliğinde dünyaca ünlü Rus sporcu Maria Sharapova ile karşılaşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Çağla Büyükakçay'ın Sharapova heyecanı

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, TEB BNP Paribas Tenisin Yıldızları Serisi etkinliğinde dünyaca ünlü Rus sporcu Maria Sharapova ile karşılaşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

24 Kasım 2017 Cuma 16:44
Çağla Büyükakçay'ın Sharapova heyecanı

ANKARA - (AA) - Sinan Erdem Spor Salonu'nda 26 Kasım Pazar günü düzenlenecek etkinlik öncesi Çağla Büyükakçay ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Maria Sharapova ile oynayacağı maçın hazırlıklarında sona geldiğini belirten Çağla, İstanbul'da tenis şöleninin yaşanacağını söyledi.

Milli tenisçi, organizasyonun sokak tenisi etkinliğinin 2017 finali niteliğinde olduğunu hatırlatarak, "Tabii ki bir dünya yıldızıyla kendi seyircim önünde karşılaşacağım için çok heyecanlıyım. Çok güzel bir atmosfer olacak, tenis şöleni gibi geçecek." dedi.

Türkiye'de tenisin günden güne geliştiğini ve daha geniş kitlelere yayıldığını dile getiren Çağla, "Tenis artık Türkiye'de çok daha sevilen bir spor. Tenis adına böyle organizasyonların olması muhteşem. Ben de bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Herkesin keyifle izleyeceği bir karşılaşma olacak." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Cengiz DurmuşÇağla BüyükakçayShapapovaSporTEB BNP Paribas Tenisin Yıldızları SerisiTenis
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