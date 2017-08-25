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Cagliari, Van der Wiel'i transfer etti

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülerle transferi duyuran Cagliari, Hollandalı futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Cagliari, Van der Wiel'i transfer etti

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülerle transferi duyuran Cagliari, Hollandalı futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

25 Ağustos 2017 Cuma 21:19
Cagliari, Van der Wiel'i transfer etti

İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari, Fenerbahçe'de forma giyen Gregory van der Wiel'i kadrosuna kattı.

İtalyan kulübü, sosyal medya hesaplarından üzerinde "Van Der Wiel" yazan 2 numaralı formanın görüntüsünü paylaşarak, 29 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusunu renklerine bağladığını duyurdu.

Son dönemde birçok kulübün görüntü paylaşma uygulamasına ayak uyduran Cagliari, internet sitesinden daha sonra açıklama yaparak Gregory van der Wiel ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından transfer ettiği Hollandalı futbolcu, 17 maçta forma giymişti.

Muhabir: Yunus Kaymaz

Son Güncelleme: 25.08.2017 21:59
Anahtar Kelimeler:
SporSerie AItalyaGregory Van Der WielFenerbahçeCagliari
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