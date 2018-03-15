Çalımbay taraftar desteği istiyor

TRABZON (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hafta sonu sahalarında yapacakları Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, Teleset Mobilya Akhisarspor ile yaptıkları maçta iyi oynayarak hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

Geçen hafta ligde kritik 10 karşılaşmalarının kaldığını söylediğini hatırlatan Çalımbay, "Bir tanesi geride kaldı, 9 maçımız var. Hepsi kritik, telafisi olmayan maçlar. Malatyaspor karşılaşması da bizim için önemli. Taraftar desteğini aynı şekilde görmek istiyoruz. Bugüne kadar mükemmel destek verdiler. Kalan maçlarımızda da aynı desteği göreceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Sakat oyunculardan Abdülkadir Ömür'ün Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyebileceğini anlatan Çalımbay, "Hubocan'ın da cezası bitti. Amacımız taraftarımız önünde mutlaka bu maçı iyi şekilde bitirmek." dedi.

"Burak bilerek düşmüyor"

Burak Yılmaz'ın maçlarda hakemlere yönelik tavrına ilişkin bir soruya Çalımbay, şu yanıtı verdi:

"Maçlarımızda verilmeyen penaltılar, pozisyonlar yaşanıyor. Çoğu takımda olduğu gibi bizde de oluyor. Bizde daha fazla oluyor ama hakemlere karşı saygımızı hiçbir zaman yitirmedik. Burak'a karşı ön yargılılar. Türkiye'de Burak tarzı oyuncu çok az. Burak bilerek düşmüyor. Burak'a ön yargıyı kafalarından atmaları gerekiyor. Burak çok akıllı, nerede ne yapacağını iyi biliyor. Özellikle deplasmanlarda taraftarlardan tepki olabiliyor. Burak'ın sakin olması, kart görmemesi gerekiyor."

Transfer yasağı konusu

Çalımbay, bordo-mavili kulübün transfer yasağının kalkmama durumundaki görüşlerinin sorulması üzerine de şunları kaydetti:

"Transfer yasağının olması Trabzonspor'a güç katar, bir sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Burada kadroyla iç içe olduk, altyapıdan aldığımız arkadaşlar, kiralık arkadaşlar da var. İnşallah transfer yasağı olmaz ama böyle sıkıntı olursa Trabzonspor altından kalkar. Bazı kulüpler de çok sıkıntı yaşadılar, çok iyi yerlere geldiler, bunlardan biri Beşiktaş Kulübü. Beşiktaş'ı sıkıntı yaşayarak aldı Fikret Bey, sonra mükemmel yere geldi. Bunlar kulüpler için nefes alma, soluklanmadır. Trabzonspor camiası 1-2 sene kaybetmez, çok şey kazanır. Ben de kendime göre çok güzel rapor çıkarıyorum. Trabzonspor oradan zarar görmez, güçlenir. Transfer yasağı olsa da Trabzonspor'un çok iyi yere geleceğine yürekten inanıyorum."

Muhabir: Selçuk Kılıç