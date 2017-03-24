Çanakkale Bisiklet Turu’na Avek’ten destek

İstanbul Tekstilkent'ten sonra geçen yıl da Çanakkale'deyetkili satıcı ve servis hizmetlerinin yanı sırabayiliği de yapan, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekliyor.25-26 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleşecek iki etaptan oluşan Çanakkale Bisiklet Turu, 23 Mart 2017 saat 11.00 de Troy Park AVM’de açılacak akreditasyon fuarı ile başlayacak olup, aynı gün 16.30 da resmi açılış töreni gerçekleştirilecek.Sponsorların ve destekçi kurum ve kuruluşlarının etkinlik ve tanıtım stantlarının da yer alacağı fuarımızda, katılımcılar 10.00-20.00 saatleri arasında akreditasyon işlemlerini gerçekleştirebilecekler.Bu yıl Avek sponsorluğunda gerçekleşecek olan Troia etabı önümüzdeki yıl Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilecek ‘2018 Troia Yılı etkinlikleri için de önemli bir farkındalık oluşturacaktır. Troia Ören yerinde verilecek molada profesyonel rehberler katılımcılara Truva Ören Yeri ile ilgili bilgiler aktaracaklardır. Mola yerlerinde çeşitli etkinlikler ve sponsor ikramları ile sürecek olan tur, akşam üzeri saatlerinde başlangıç noktası olan Troy Park AVM’de sonlanacak.Çanakkale Bisiklet Turunun birinci günü olan 25 Mart 2017 Cumartesi günü aynı zamanda Çanakkale genelinde katılacak orta ve lise okullarının katılımı ile saat 10.30’da Okullarımızla Sürüyoruz etabı başlayacaktır.Çanakkale Bisiklet Turunun ikinci günü olan 26 Mart 2017 Pazar günü ise Gestaş’ın 08.00 ve 09:00 seferleri ile Eceabat’a geçecek olan bisikletliler Eceabat iskele meydanında toplanacaklardır. Eceabat’tan saat 10.00’da başlayacak olan bisiklet sürüşü Kilitbahir’den geçerek Şehitler Abidesi’ne ulaşacaktır.Avek Otomotiv yetkilileri Çanakkale’nin tarihi ve konumu dolayısıyla bilinirliğinin artması için bu tür etkinliklerin olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek Çanakkale’de düzenlenen bu tür etkinliklerde her zaman yer alacağını belirtti.