Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'nda erkeklerde Turgut Esen, kadınlarda Nisa Kahriman birinciliği elde etti.

Çanakkale Rotary Kulübü tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenen yarışma, Eceabat kumsalı ile Çimenlik Kalesi arasında, 3,5 millik parkurda gerçekleştirildi.

Boğazın iki yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı yarışmaya, 20'si yabancı, 480 yüzücü katıldı. 60 balıkçı teknesi, 4 SAGET botu ve 2 deniz polisi teknesi ile koordinasyon teknelerinden oluşan 70 teknenin refakat ettiği yarışmada yüzücülerden bazıları, akıntı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Organizasyonda erkeklerde 39.34'lük derecesiyle Turgut Esen birinci, 40.42'yle Deniz Emre Gürliyen ikinci, 41.22'yle Duygun Yurteri üçüncü oldu.

Kadınlarda ise birinciliği 41.46'yla Nisa Kahriman, ikinciliği 43.16'yla Tuanna Akgül, üçüncülüğü ise 44.49'luk derecesiyle Nahide Karamercan elde etti.

Yarışmanın engelliler kategorisinde de birinciliği İsmet Ayık, ikinciliği Ziyap Ölker, üçüncülüğü ise Serkan Çevik kazandı.

Muhabir: Bülent Ersöz, Adem Demir