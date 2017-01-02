Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, ünlü oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya’da düzenlenen nikah töreniyle evlendi. Roma’da evlenen Caner-Şükran çiftinin nikah törenine yakın dostları katıldı. Nikah töreni sonrası fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Caner, "Dünyanın en mutlu erkeği benim" notunu düştü.
Caner Erkin, Şükran Ovalı ile evlendi
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, ünlü oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya’da dünya evine girdi.
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, ünlü oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya’da düzenlenen nikah töreniyle evlendi. Roma’da evlenen Caner-Şükran çiftinin nikah törenine yakın dostları katıldı. Nikah töreni sonrası fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Caner, "Dünyanın en mutlu erkeği benim" notunu düştü.