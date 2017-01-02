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02 Ocak 2017 Pazartesi 22:57

Caner Erkin, Şükran Ovalı ile evlendi

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, ünlü oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya’da dünya evine girdi.

Caner Erkin, Şükran Ovalı ile evlendi
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Caner Erkin, Şükran Ovalı ile evlendi


Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, ünlü oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya’da düzenlenen nikah töreniyle evlendi. Roma’da evlenen Caner-Şükran çiftinin nikah törenine yakın dostları katıldı. Nikah töreni sonrası fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Caner, "Dünyanın en mutlu erkeği benim" notunu düştü.

 
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