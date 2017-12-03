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Cavaliers seriyi 11 maça çıkardı

NBA'de Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies'i mağlup ederek peş peşe 11. galibiyetini aldı.

Cavaliers seriyi 11 maça çıkardı

NBA'de Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies'i mağlup ederek peş peşe 11. galibiyetini aldı.

03 Aralık 2017 Pazar 14:24
Cavaliers seriyi 11 maça çıkardı

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 8 maçla devam edildi. Son haftaların formda takımı Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Memphis Grizzlies'i 116-111 yendi.

Cavaliers'ta LeBron James 34 sayı, 12 asist, Kevin Love ise 20 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza attı. J.R. Smith 17, Dwyane Wade de 16 sayı kaydetti.

Yenilgi serisi 11 maça çıkan Grizzlies'te Tyreke Evans 31 sayı, 12 asist, 7 ribaunt ve Marc Gasol 27 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

Ersan'dan 9 sayı, 11 ribaunt

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'un Brooklyn Nets deplasmanından 114-102 galip ayrıldığı mücadeleyi, 9 sayı ve 11 ribauntla tamamladı.

Hawks'ta Dennis Schroder 24 sayı, 6 asist, Luke Babbitt 20 sayı ve Taurean Prince 11 sayı, 6 ribaunt üretti.

Nets'te Spencer Dinwiddie'nin 15, Joe Harris'in 13, Sean Kilpatrick, Jarrett Allen ve Allen Crabbe'in 12'şer sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

New Orleans Pelicans forması giyen Ömer Aşık da takımının Portland Trail Blazers'i 123-116 mağlup ettiği karşılaşmada 1 sayı ve 7 ribauntla oynadı.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

Son Güncelleme: 03.12.2017 11:44
Anahtar Kelimeler:
SporNBACleveland Cavaliers
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