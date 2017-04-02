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02 Nisan 2017 Pazar 17:50

Çaykur Rizespor 0-Trabzonspor 1

Karadeniz derbisinin galibi Trabzonspor oldu.

Çaykur Rizespor 0-Trabzonspor 1
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Çaykur Rizespor 0-Trabzonspor 1
   Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu  26. haftasında  Karadeniz derbisine sahne oldu. Trabzonspor, 23. dakikada N'Doye'un kaydettiği golle Çaykur Rizespor karşısında 1-0 yenmeyi başardı.Bu sonuçla Trabzonspor puanını 44'e çıkarırken ,Çaykur Rizespor 20 puanda kalarak Lig'de kalma şansını iyice zora soktu.Trabzonspor önümüzdeki hafta lider Beşiktaş'la oynayacağı karşılaşmada  Çaykur Rizespor maçında gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşen Dame N'doye'den yoksun olacak.
      Çaykur Rizespor:
   Gökhan Akkan - Godfrey Oboabona - Marwane Saadane - Dhurgham Ismail - Matic Fink - Bright Edomwonyi - Davide Petrucci - Nosa Igiebor - Oğulcan Çağlayan - Robin Yalçın - Leonard Kweuke
   Trabzonspor:
   Onur Kıvrak - Carl Medjani - Jan Durica - Emmanuel Mas - Zeki Yavru - Fabian Castillo - Matus Bero - Ogenyi Onazi - Okay Yokuşlu - Olcay Şahan - Dame N'Doye
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Anahtar Kelimeler
TrabzonsporÇaykur Rizespor
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