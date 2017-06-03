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03 Haziran 2017 Cumartesi 18:30

Çaykur Rizespor 1- Aytemiz Alanyaspor 0

Spor Toto Süper Lig turgay Şeren sezonu son maçında lig'de kalma mücadelesi veren Rizespor evinde Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi.

Çaykur Rizespor 1- Aytemiz Alanyaspor 0
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Çaykur Rizespor 1- Aytemiz Alanyaspor 0
   Spor Toto Süper Lig turgay Şeren sezonu son maçında lig'de kalma mücadelesi veren Rizespor evinde Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi.Bu galibiyet ile gözler Trabzonspor-Bursaspor maçına çevrildi.Ancak oradan Bursaspor'un galibiyet haberi gelince Çaykur Rizespor Lig'de kalma umutları tükendi.Çaykur Rizespor bu sonuçla Lig'i 36 puanda tamamlarken,Aytemiz Alanyaspor 40 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Süleyman, Saadane, Recep, Robin Yalçın, Petrucci, Oğulcan, Oğuz Han, Edomwonyi, Kweuke 

Teknik Direktör:Hikmet Karaman 

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Omeruo, Gassama, Berkan, Birol Parlak, N'Sakala, Isaac, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Emre Nefiz, Candeias 

Teknik Direktör: Safet Susic
 
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Spor Toto Süper Lig turgay Şeren sezonu son maçında lig'de kalma mücadelesi verenTrabzonspor evinde...

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