Çaykur Rizespor 1- Aytemiz Alanyaspor 0

Spor Toto Süper Lig turgay Şeren sezonu son maçında lig'de kalma mücadelesi veren Rizespor evinde Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi.Bu galibiyet ile gözler Trabzonspor-Bursaspor maçına çevrildi.Ancak oradan Bursaspor'un galibiyet haberi gelince Çaykur Rizespor Lig'de kalma umutları tükendi.Çaykur Rizespor bu sonuçla Lig'i 36 puanda tamamlarken,Aytemiz Alanyaspor 40 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Süleyman, Saadane, Recep, Robin Yalçın, Petrucci, Oğulcan, Oğuz Han, Edomwonyi, Kweuke
Teknik Direktör:Hikmet Karaman
Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Omeruo, Gassama, Berkan, Birol Parlak, N'Sakala, Isaac, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Emre Nefiz, Candeias
Teknik Direktör: Safet Susic