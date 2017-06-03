Çaykur Rizespor 1- Aytemiz Alanyaspor 0

Spor Toto Süper Lig turgay Şeren sezonu son maçında lig'de kalma mücadelesi veren Rizespor evinde Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi.Bu galibiyet ile gözler Trabzonspor-Bursaspor maçına çevrildi.Ancak oradan Bursaspor'un galibiyet haberi gelince Çaykur Rizespor Lig'de kalma umutları tükendi.Çaykur Rizespor bu sonuçla Lig'i 36 puanda tamamlarken,Aytemiz Alanyaspor 40 puanda kaldı.Gökhan, Orhan, Süleyman, Saadane, Recep, Robin Yalçın, Petrucci, Oğulcan, Oğuz Han, Edomwonyi, KweukeHikmet KaramanHaydar, Omeruo, Gassama, Berkan, Birol Parlak, N'Sakala, Isaac, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Emre Nefiz, CandeiasSafet Susic

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.