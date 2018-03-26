Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116420
ALTIN
172.593
DOLAR
3.9762
STERLİN
5.6424
EURO
4.9482
Güreşte 18 madalya
Güreşte 18 madalya
A Milli Futbol Takımı Karadağ'a konuk oluyor
A Milli Futbol Takımı Karadağ'a...
Aziz Yıldırım "2 şampiyonluğumuzu FETÖ çaldı" 
Aziz Yıldırım "2 şampiyonluğumuzu FETÖ...
Gençler Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonu İBB Oldu
Gençler Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonu...
Avustralya'da pole pozisyonu Hamilton'ın
Avustralya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

Çebi'den Talisca ve şampiyonluk açıklaması

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Çebi, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın Beşiktaş'ta kalmasını istediklerini söyledi.

Çebi'den Talisca ve şampiyonluk açıklaması

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Çebi, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın Beşiktaş'ta kalmasını istediklerini söyledi.

26 Mart 2018 Pazartesi 23:19
Çebi'den Talisca ve şampiyonluk açıklaması

ANKARA (AA) - Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneğinin (BEGİKAD) Ankara Hilton Hotel'de düzenlendiği etkinlik öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şampiyonluk hedefinde bir sapmanın yaşanmadığını belirten Çebi, "Sezona başlarken bir amaç koyduk. 'Beşiktaş üçüncü senesinde de şampiyon olacak.' dedik. Bu amaçtan bir sapmamız yok, herhangi bir tereddüdümüz yok. Nasıl sezona başladıysak o şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.

Çebi, sezonun sonuna yaklaşıldığına dikkati çekerek, "Ligin içerisinde muhakkak inişler ve çıkışlar olacaktı. Bunu biz yaşıyoruz, başka takımlar da yaşıyor. Son 8 haftayı en iyi değerlendiren takım şampiyon olacak. Bizim istediğimiz, amaçladığımız Beşiktaş'ın şampiyon olması." değerlendirmesinde bulundu.

Kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Brezilya Milli Takımı'na davet edilen Talisca'nın geleceğiyle ilgili soruya Çebi, "Başkan (Fikret Orman) Bey de açıklıyor. Talisca'nın bizimle beraber yola devam etmesini istiyoruz. Bu bir istek, kararlılık ama sonuçlar nasıl gelişecek onu zaman gösterecek." yanıtını verdi.

Çebi, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla ilgili soru üzerine şöyle devam etti:

"O konuda herkesin değişik görüşleri var. Ben o sistemi sahiplenmek istiyorum. Her maçtan sonra hakem hatalarının ve hakemlerin konuşulduğu düzeni gerçekten benimsemiyorum. Sonuç itibarıyla orada bir sistem var. Teknoloji dünyada bu hale gelmiş, insan uzaya gidiyor. O sisteme bakarak, 'Evet kardeşim bu penaltı, bu ofsayt.' deme imkanı varken, bundan niye uzaklaşılmak isteniyor bilmiyorum. Denesinler, en azından şöyle olması lazım; 'Hakem her türlü kararda değil, ilk başta penaltı ve ofsaytla ilgili kararlarda sisteme dönüp bakacak.' dersiniz. Bu bir geçiş sürecidir. Bir seneyi böyle geçirirsiniz. Bu sistem basket maçlarında uygulanıyor. Bence bunda bir sakınca yok."

Devre arasında Beşiktaş'tan İngiltere'nin Everton ekibine transfer olan ve son 3 haftada 4 gol atan milli futbolcu Cenk Tosun'un performansıyla ilgili Çebi, "Performansının daha da artacağını düşünüyorum. Genç bir futbolcu, çok da kıymetli bir futbolcu. Beşiktaş için manevi, sportif anlamda bir kayıptır ama Beşiktaş karşılığını maddi olarak almıştır." ifadelerini kullandı.

Çebi, A Milli Futbol Takımı'nı da değerlendirerek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı maçı izlemedim ama gazetelerden takip ettim. Bildiğim tek bir şey var. Milli takıma uzun vadeli bir yatırım olarak bakmak lazım. Çok genç sporcularımız, kıymetli çocuklarımız var. Onların sahiplenildiği ve eğitildiği bir milli takımın…. Belki 1-2 yılımızı kaybedebiliriz ama 20-22 yaşındaki genç çocukların en az 8-10 sene top oynadıklarını düşünün. Burada bir senelik kaybın hiçbir anlamı yok."

Ahmet Nur Çebi, etkinlik kapsamında düzenlenen söyleşide ise iş hayatına ilişkin deneyimlerini aktardı. Çebi, katılımcılara "En iyi bildiğiniz işi, tek işi yapın." tavsiyesinde bulundu.

Muhabir: Halil İbrahim Avşar

Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Karabükspor'a hikayeden gelmedim'
'Karabükspor'a hikayeden gelmedim'
Skrtel'den 'iyiyim' mesajı
Skrtel'den 'iyiyim' mesajı
Güreşte 18 madalya
Güreşte 18 madalya
A Milli Futbol Takımı Karadağ'a konuk oluyor
A Milli Futbol Takımı Karadağ'a konuk oluyor
A Milli Futbol Takımı Karadağ'a konuk oluyor
A Milli Futbol Takımı Karadağ'a konuk oluyor
Aziz Yıldırım "2 şampiyonluğumuzu FETÖ çaldı" 
Aziz Yıldırım "2 şampiyonluğumuzu FETÖ çaldı" 
Gençler Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonu İBB Oldu
Gençler Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonu İBB Oldu
Avustralya'da pole pozisyonu Hamilton'ın
Avustralya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim