Çebi'den Talisca ve şampiyonluk açıklaması

ANKARA (AA) - Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneğinin (BEGİKAD) Ankara Hilton Hotel'de düzenlendiği etkinlik öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şampiyonluk hedefinde bir sapmanın yaşanmadığını belirten Çebi, "Sezona başlarken bir amaç koyduk. 'Beşiktaş üçüncü senesinde de şampiyon olacak.' dedik. Bu amaçtan bir sapmamız yok, herhangi bir tereddüdümüz yok. Nasıl sezona başladıysak o şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.

Çebi, sezonun sonuna yaklaşıldığına dikkati çekerek, "Ligin içerisinde muhakkak inişler ve çıkışlar olacaktı. Bunu biz yaşıyoruz, başka takımlar da yaşıyor. Son 8 haftayı en iyi değerlendiren takım şampiyon olacak. Bizim istediğimiz, amaçladığımız Beşiktaş'ın şampiyon olması." değerlendirmesinde bulundu.

Kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Brezilya Milli Takımı'na davet edilen Talisca'nın geleceğiyle ilgili soruya Çebi, "Başkan (Fikret Orman) Bey de açıklıyor. Talisca'nın bizimle beraber yola devam etmesini istiyoruz. Bu bir istek, kararlılık ama sonuçlar nasıl gelişecek onu zaman gösterecek." yanıtını verdi.

Çebi, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla ilgili soru üzerine şöyle devam etti:

"O konuda herkesin değişik görüşleri var. Ben o sistemi sahiplenmek istiyorum. Her maçtan sonra hakem hatalarının ve hakemlerin konuşulduğu düzeni gerçekten benimsemiyorum. Sonuç itibarıyla orada bir sistem var. Teknoloji dünyada bu hale gelmiş, insan uzaya gidiyor. O sisteme bakarak, 'Evet kardeşim bu penaltı, bu ofsayt.' deme imkanı varken, bundan niye uzaklaşılmak isteniyor bilmiyorum. Denesinler, en azından şöyle olması lazım; 'Hakem her türlü kararda değil, ilk başta penaltı ve ofsaytla ilgili kararlarda sisteme dönüp bakacak.' dersiniz. Bu bir geçiş sürecidir. Bir seneyi böyle geçirirsiniz. Bu sistem basket maçlarında uygulanıyor. Bence bunda bir sakınca yok."

Devre arasında Beşiktaş'tan İngiltere'nin Everton ekibine transfer olan ve son 3 haftada 4 gol atan milli futbolcu Cenk Tosun'un performansıyla ilgili Çebi, "Performansının daha da artacağını düşünüyorum. Genç bir futbolcu, çok da kıymetli bir futbolcu. Beşiktaş için manevi, sportif anlamda bir kayıptır ama Beşiktaş karşılığını maddi olarak almıştır." ifadelerini kullandı.

Çebi, A Milli Futbol Takımı'nı da değerlendirerek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı maçı izlemedim ama gazetelerden takip ettim. Bildiğim tek bir şey var. Milli takıma uzun vadeli bir yatırım olarak bakmak lazım. Çok genç sporcularımız, kıymetli çocuklarımız var. Onların sahiplenildiği ve eğitildiği bir milli takımın…. Belki 1-2 yılımızı kaybedebiliriz ama 20-22 yaşındaki genç çocukların en az 8-10 sene top oynadıklarını düşünün. Burada bir senelik kaybın hiçbir anlamı yok."

Ahmet Nur Çebi, etkinlik kapsamında düzenlenen söyleşide ise iş hayatına ilişkin deneyimlerini aktardı. Çebi, katılımcılara "En iyi bildiğiniz işi, tek işi yapın." tavsiyesinde bulundu.

Muhabir: Halil İbrahim Avşar