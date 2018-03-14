Celalettin Deniztoker İBBSK Başkanı Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün 14. Olağan Genel Kurulu Cebeci Spor Kompleksi Konferans Salonu’nda yapıldı. Genel Kurulda delegenin onayını alan Celalettin Deniztoker 3 yıllığına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün Başkanı seçildi.
Bayrağı 2015 yılında göreve gelen Başkan Bahattin Ulusan’dan devralan Celalettin Deniztoker’in Başkanlığındaki Turuncu-Lacivert renkli İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER
1- Celalettin Deniztoker (Başkan)
2- Hakan Şahin
3- Enver Yılmaz
4- Murat Karakale
5- Önder Benzeş
6- Bora Selim
7- Yasir Çelik
8- Metin Kilik
9- Gürkan İzzet Paksoy
10- Seçkin Turan
11- Fatih Karaca
12- Faruk Albayrak
13- Burhan Şentürk
14- Yeliz Yıldız Kökenek
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER
1- Semra Yaşar
2- Turgut Babuşçu
3- Resul Erkan
4- Fatih Özeren
5- Hüseyin Sevim
6- Selami Taşer
7- Mustafa Sarıgül
8- Tolga Tartan
DENETLEME KURULU ASIL ÜYELER
1- Eren Özdemir
2- Mehmet Soylu
3- Hüseyin Pehlivan
4- Kenan Kızılkaya
5- Hüseyin Öztürk
DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER
1- Bülent Özyurt
2- İlkay Sağır
3- Ömer Ballı