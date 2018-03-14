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Celalettin Deniztoker İBBSK Başkanı Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün 14. Olağan Genel Kurulu’nda oy kullanan 54 delegenin tamamının oyunu alan Celalettin Deniztoker İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün 11. Başkanı oldu.

Celalettin Deniztoker İBBSK Başkanı Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün 14. Olağan Genel Kurulu’nda oy kullanan 54 delegenin tamamının oyunu alan Celalettin Deniztoker İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün 11. Başkanı oldu.

14 Mart 2018 Çarşamba 03:44
Celalettin Deniztoker İBBSK Başkanı Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün 14. Olağan Genel Kurulu Cebeci Spor Kompleksi Konferans Salonu’nda yapıldı. Genel Kurulda delegenin onayını alan Celalettin Deniztoker 3 yıllığına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün Başkanı seçildi.    

Bayrağı 2015 yılında göreve gelen Başkan Bahattin Ulusan’dan devralan Celalettin Deniztoker’in Başkanlığındaki Turuncu-Lacivert renkli İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER

1- Celalettin Deniztoker (Başkan)

2- Hakan Şahin

3- Enver Yılmaz

4- Murat Karakale

5- Önder Benzeş

6- Bora Selim

7- Yasir Çelik

8- Metin Kilik

9- Gürkan İzzet Paksoy

10- Seçkin Turan

11- Fatih Karaca

12- Faruk Albayrak

13- Burhan Şentürk

14- Yeliz Yıldız Kökenek

15- Ahmet Melik

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

1- Semra Yaşar

2- Turgut Babuşçu

3- Resul Erkan

4- Fatih Özeren

5- Hüseyin Sevim

6- Selami Taşer

7- Mustafa Sarıgül

8- Tolga Tartan

DENETLEME KURULU ASIL ÜYELER

1- Eren Özdemir

2- Mehmet Soylu

3- Hüseyin Pehlivan

4- Kenan Kızılkaya

5- Hüseyin Öztürk

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER

1- Bülent Özyurt

2- İlkay Sağır

3- Ömer Ballı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor KulübüCelalettin DeniztokerİBBİBBSK
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