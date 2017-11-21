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Celtics 16'da 16 yaptı

NBA'de Boston Celtics, konuk olduğu Dallas Mavericks'i uzatmalarda 110-102 yenerek galibiyet serisini 16 maça taşıdı.

Celtics 16'da 16 yaptı

NBA'de Boston Celtics, konuk olduğu Dallas Mavericks'i uzatmalarda 110-102 yenerek galibiyet serisini 16 maça taşıdı.

21 Kasım 2017 Salı 12:19
Celtics 16'da 16 yaptı

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, konuk olduğu Dallas Mavericks'i uzatmalarda 110-102 yenerek galibiyet serisini 16 maça taşıdı.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, son çeyrekte 13 sayı geriye düştüğü ve normal süresi 96-96 biten mücadelenin ardından uzatmalardaki skorer performansının yardımıyla deplasmanda Dallas Mavericks'i 110-102 mağlup etti.

Üst üste 16'ncı kez sahadan galip ayrılarak kulüp tarihindeki en uzun dördüncü galibiyet serisini yakalayan Celtics'te Kyrie Irving 47 sayı ve 6 asistle sezonun en iyi istatistiğine ulaştı. Jaylen Brown 22 sayı ve 9 ribaunt, Jayson Tatum 15 sayıyla skora destek verdi.

Sezonun 15'inci mağlubiyetini alarak Batı Konferansı'nda son sırada yer alan Mavericks'te Harrison Barnes 31 sayı ve 6 ribaunt, Wesley Matthews 18, J.J Barea 16 sayı, Dirk Nowitzki ise 14 sayı ve 12 ribaunt ile oynadı.

Cavaliers seriye bağladı

Little Caesars Arena'da Detroit Pistons'ın konuğu olan Cleveland Cavaliers, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından rakibini 116-88 mağlup etti.

Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Cavaliers'ta Kevin Love 19 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaptı. All-star LeBron James maçı 18 sayı ve 8 asistle tamamlarken, Jae Crowder 18, Jose Calderon 14 sayı attı. Karşılaşmaya sonradan dahil olan ve 13 dakika sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman ise 7 sayı, 4 ribaunt,1 asist ve 1 blokluk performans sergiledi.

Sezonun 6'ncı mağlubiyetini alan Pistons'ta sadece üç oyuncu çift haneli sayılarla maçı tamamladı. Tobias Harris 11, Reggie Jackson ve Stanley Johnson 10'ar sayıyla takımın en skorerleri oldu.

Spurs'te iki oyuncu double-double yaptı

Sezonun iddialı takımlarından San Antonio Spurs, 11'inci galibiyetini, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 96-85'lik skorla geçerek aldı.

Spurs'te LaMarcus Aldridge 22 sayı ve 11 ribaunt, Kyle Anderson 13 sayı ve 10 asistle double-double yaptı. Manu Ginobili 16, Danny Green 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 14'üncü mağlubiyetini alarak Doğu Konferansı'nda dipte yer alan Hawks'ta John Collins 21 sayı ve 9 ribaunt, Taurean Prince 18 sayı ve 8 ribaunt, Dewayne Dedmon 11 sayı ve 9 ribaunt, 7 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 5 sayı ve 1 ribauntla oynadı.

NBA'e, Los Angeles Lakers-Chicago Bulls maçıyla devam edilecek.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

Son Güncelleme: 21.11.2017 11:02
Anahtar Kelimeler:
UZATMASporErsan İlyasovaDallas MavericksCedi OsmanBoston CelticsAmerikan Basketbol Ligi
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