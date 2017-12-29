Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115333
ALTIN
158.995
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1285
EURO
4.5472
Flaş Haber
Asgari ücret belli oldu
Kapat
'Trabzonspor'da çalışmaktan dolayı çok mutluyum'
'Trabzonspor'da çalışmaktan dolayı çok mutluyum'
Ligde 18 ve 19. hafta maçlarının programı belli oldu
Ligde 18 ve 19. hafta...
Celtics, 26 sayı geriden gelip kazandı
Celtics, 26 sayı geriden gelip...
Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi PFDK'ya...
Oğul Cavcav'dan 'paraları yedi' iddialarına yanıt
Oğul Cavcav'dan 'paraları yedi' iddialarına...

Celtics, 26 sayı geriden gelip kazandı

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, 26 sayı geriye düştüğü mücadelede Houston Rockets'ı 99-98 mağlup etti.

Celtics, 26 sayı geriden gelip kazandı

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, 26 sayı geriye düştüğü mücadelede Houston Rockets'ı 99-98 mağlup etti.

29 Aralık 2017 Cuma 16:58
Celtics, 26 sayı geriden gelip kazandı

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Houston Rockets'ı 99-98 yendi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, 26 sayı geriye düştüğü mücadelede Houston Rockets'ı 99-98 yenerek son dört maçta üçüncü galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekibin galibiyetinde Kyrie Irving 26, Jayson Tatum 19, Marcus Smart ve Terry Rozier de 13'er sayıyla önemli rol oynadı.

Konuk takımda ise James Harden'ın 34 ve Eric Gordon'un ise 24 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

9 maç sonra kazandı

Sahasında Detroit Pistons'ı 102-89 yenen Orlando Magic, 9 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Elfrid Payton'ın 19, Evan Fournier'ın 17 sayı attığı maçta Bismack Biyombo 12 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Detroit Pistons'ta Tobias Harris 21 sayıyla oynarken, 17 sayı, 18 ribaunt ve 5 asistlik performans sergileyen Andre Drummond, karşılaşmada "double double" yapan bir diğer oyuncu oldu.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Orlando Magic-Detroit Pistons: 102-89

Boston Celtics-Houston Rockets: 99-98

Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 102-96

San Antonio Spurs-New York Knicks: 119-107

Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 114-110

Muhabir: Yunus Kaymaz

Son Güncelleme: 29.12.2017 15:47
Anahtar Kelimeler:
Orlando MagicDünyaBoston CelticsAmerikan Basketbol Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'da başkan adayları listelerini Divan Kurulu Başkanlığına sundu
Galatasaray'da başkan adayları listelerini Divan Kurulu Başkanlığına sundu
Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi PFDK'ya sevk edildi
Ligde 18 ve 19. hafta maçlarının programı belli oldu
Ligde 18 ve 19. hafta maçlarının programı belli oldu
'Trabzonspor'da çalışmaktan dolayı çok mutluyum'
'Trabzonspor'da çalışmaktan dolayı çok mutluyum'
Süper Lig'in yenileri çok farklı
Süper Lig'in yenileri çok farklı
Oğul Cavcav'dan 'paraları yedi' iddialarına yanıt
Oğul Cavcav'dan 'paraları yedi' iddialarına yanıt
Ronaldo 300 milyonu aştı
Ronaldo 300 milyonu aştı
Fenerbahçe Doğuş 6. mağlubiyeti aldı
Fenerbahçe Doğuş 6. mağlubiyeti aldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim