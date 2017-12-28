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Cenk Tosun Everton'a transfer oluyor

 Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olduğu iddia edildi.

Cenk Tosun Everton'a transfer oluyor

 Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olduğu iddia edildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:54
Cenk Tosun Everton'a transfer oluyor

Cenk Tosun Everton'a transfer oluyor

   Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olduğu iddia edildi.Guardian muhabiri Ed Aarons, Everton ile Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferi konusunda 28 milyon euro'ya (25 milyon Pound) anlaştığını yazdı.Cenk Tosun'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İddia bu kez ünlü İngiliz gazetesi Guardian'dan geldi. Guardian muhabiri Ed Aarons, Everton ile Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferi konusunda 28 milyon euro'ya (25 milyon Pound) anlaştığını yazdı. Aarons attığı tweet'le transferi duyururken Cenk Tosun'un 1 Ocak'ta Everton kadrosuna katılacağını duyurdu. Bu sezon 23 maçta 13 gol atan Cenk Tosun, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekti. Everton'ın Cenk Tosun'a olan ilgisi aslında yaz döneminde başlamıştı. O dönem Tottenham ve Crystal Palace'ın isimleri de Cenk Tosun'la anılıyordu. Cenk Tosun'un Everton'dan yıllık 4 milyon euro alacağı belirtilirken sözleşmenin de 4,5 yıllık olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşCenk TosunEverton
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