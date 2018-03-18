Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117216
ALTIN
165.687
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4540
EURO
4.8144
Vida'ya milli davet
Vida'ya milli davet
Atiker Konyaspor evinde kazandı
Atiker Konyaspor evinde kazandı
'Cenk Tosun, Everton'ın sıkıntısını sonlandırdı'
'Cenk Tosun, Everton'ın sıkıntısını sonlandırdı'
Trabzonspor sahasında farklı kazandı
Trabzonspor sahasında farklı kazandı
Kartal, Başakşehir'de ağır yara aldı; 1-0
Son Dakika
Kartal, Başakşehir'de ağır yara aldı;...

'Cenk Tosun, Everton'ın sıkıntısını sonlandırdı'

İngiliz basını, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Everton'ın deplasmanda Stoke City'yi 2-1 yendiği maçta takımının iki golünü atarak galibiyetin mimarı olan Cenk Tosun'dan övgüyle bahsetti.

'Cenk Tosun, Everton'ın sıkıntısını sonlandırdı'

İngiliz basını, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Everton'ın deplasmanda Stoke City'yi 2-1 yendiği maçta takımının iki golünü atarak galibiyetin mimarı olan Cenk Tosun'dan övgüyle bahsetti.

18 Mart 2018 Pazar 15:43
'Cenk Tosun, Everton'ın sıkıntısını sonlandırdı'

İSTANBUL (AA) - İngiliz basını, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Everton'ın deplasmanda Stoke City'yi 2-1 yendiği maçta takımının iki golünü atarak galibiyetin mimarı olan Cenk Tosun'dan övgüyle bahsetti.

Everton'a 3 puanı Cenk Tosun getirdi

Daily Mail gazetesi, milli futbolcu Cenk Tosun'un attığı iki golle Everton'ın 13 Aralık'tan sonra ilk kez galip geldiğini belirttiği haberinde "Tosun dişlerini gösterdi" ifadesini kullandı.

Haberde ayrıca, Stoke City'den Charlie Adam'ın 30. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmasının da Everton'ın galibiyetine etki ettiği aktarıldı.

ESPN, "Everton'ı Cenk Tosun taşıdı" başlıklı haberinde milli futbolcunun ikinci yarıda attığı iki golle deplasmanda 5 maçtır mağlup olan Everton'ın galip gelmesini sağladığı bildirildi. ESPN ayrıca, ocak ayında Beşiktaş'tan transfer edilen Cenk Tosun'un son 3 maçta 4 gol kaydettiğini vurguladı.

The Telegraph gazetesi ise, "Cenk Tosun, Everton'ın sıkıntısını sonlandırdı" başlığıyla verdiği haberde, 26 yaşındaki futbolcunun son haftalardaki performansıyla Premier Lig'e alıştığını kaydetti.

Cenk Tosun, son 3 haftada 4 gole imza atarken, Everton deplasmanda Stoke City'yi 2-1 yenerek ligde puanını 40'a çıkardı.

Muhabir: Serhat Bağbars

Son Güncelleme: 18.03.2018 19:27
Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş zirve mücadelesinde yara aldı
Beşiktaş zirve mücadelesinde yara aldı
Kartal, Başakşehir'de ağır yara aldı; 1-0
Kartal, Başakşehir'de ağır yara aldı; 1-0
Trabzonspor sahasında farklı kazandı
Trabzonspor sahasında farklı kazandı
Vida'ya milli davet
Vida'ya milli davet
Atiker Konyaspor evinde kazandı
Atiker Konyaspor evinde kazandı
Fenerbahçe, Kadıköy'de eski günlerini özlüyor
Fenerbahçe, Kadıköy'de eski günlerini özlüyor
Galatasaray kritik viraja girdi
Galatasaray kritik viraja girdi
Muslera Terim'le kendini buldu
Muslera Terim'le kendini buldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim