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Cenk Tosun ilk golünü attı
Cenk Tosun ilk golünü attı

Cenk Tosun ilk golünü attı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Cenk Tosun'un golüyle öne geçtiği karşılaşmada konuk olduğu Burnley'ye 2-1 mağlup oldu.

Cenk Tosun ilk golünü attı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Cenk Tosun'un golüyle öne geçtiği karşılaşmada konuk olduğu Burnley'ye 2-1 mağlup oldu.

03 Mart 2018 Cumartesi 18:04
Cenk Tosun ilk golünü attı

ANKARA (AA) - Ligin 29. haftasının açılış karşılaşmasında, ligin orta sıralarında yer alan takımlardan Burnley, Turf Moor Stadı'nda Everton'ı ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Everton, Cenk Tosun'un 20. dakikada kafayla attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Burnley, 56. dakikada Ashley Barnes, 80. dakikada Chris Wood'un ağları havalandırmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Everton formasıyla Premier Lig'deki ilk golünü atan Cenk Tosun, 68'inci dakikada yerini Oumar Niasse'ye bıraktı. Milli futbolcunun takım arkadaşı Ashley Williams, 86. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Burnley puanını 40'a çıkarırken, Everton ise 34 puanda kaldı.

Tebrik mesajı yağdı

Cenk Tosun, attığı golün ardından sosyal medyada birçok tebrik mesajı aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra eski takım arkadaşı Oğuzhan Özyakup ile Beşiktaş Kulübü, milli futbolcuyu tebrik eden ilk isimler oldu.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

Son Güncelleme: 03.03.2018 16:05
Anahtar Kelimeler:
Sporİngiltere Premier LigEvertonCenk TosunBurnley
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