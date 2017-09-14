Cenk Tosun: ‘Porto’ya burada üç gol atmak kolay değil’

Porto'ya atıığı güzel golle takımını öne geçiren Cenk Tosun maç sonrası açıklamada bulundu.Cenk Tosun maçla ilgili görüşlerini şöyle açıkladı.“Attığım golde top ayağıma güzel oturdu. Biraz da şansla güzel bir yere gitti top. Maç dengelendi derken attığım gol bize iyi geldi. Yendiğimiz için de ayrıca mutluyum. Güzel bir gol attım. Maça iyi başladık. Topun hakimi bizdik. Golden sonra geri çekildik. Kendi kalemize gol attık. İkinci yarı çok geri çekilmeden oynadık. Sonunda da iyi çalışılmış bir gol attık. Burada Porto’ya üç gol atmak kolay değil. Defansımız iyi oynadı. Turnuvaya üç golle üç puanla başlamak bizim için çok değerli.”