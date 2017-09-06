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Cenk Tosun: Ya tamam, ya devam gecesiydi

Eskişehir'de oynanan Türkiye - Hırvatistan 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. maçında tek golün sahibi Cenk Tosun'dan önemli açıklamalar

Cenk Tosun: Ya tamam, ya devam gecesiydi

Eskişehir'de oynanan Türkiye - Hırvatistan 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. maçında tek golün sahibi Cenk Tosun'dan önemli açıklamalar

06 Eylül 2017 Çarşamba 00:43
Cenk Tosun: Ya tamam, ya devam gecesiydi

Cenk Tosun: Ya tamam, ya devam gecesiydi

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği maçtaki tek golü atan Cenk Tosun, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı


Cenk Tosun, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. maçında Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmadaki tek golü atan Cenk Tosun şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir taktik savaşı vardı sahada. Rakip de gerçekten çok iyi rakip. Bizim için tamam ya da devamdı. 2 maçı da alırsak sanırım ikinciliği garantiliyoruz ya da yüzde 90, lider olma şansımız da var. Bugünkü gibi savaşırsak, iki maçtan da galibiyetle ayrılırız. Herkes kulüplerinde oynamıyor, herkes kendini hazır tutmalı"

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Anahtar Kelimeler:
Cenk TosunA Milli Futbol Takımı2018 FIFA Dünya Kupası
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