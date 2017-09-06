Cenk Tosun: Ya tamam, ya devam gecesiydi

'nın Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği maçtaki tek golü atan, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı



Cenk Tosun, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. maçında Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmadaki tek golü atan Cenk Tosun şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir taktik savaşı vardı sahada. Rakip de gerçekten çok iyi rakip. Bizim için tamam ya da devamdı. 2 maçı da alırsak sanırım ikinciliği garantiliyoruz ya da yüzde 90, lider olma şansımız da var. Bugünkü gibi savaşırsak, iki maçtan da galibiyetle ayrılırız. Herkes kulüplerinde oynamıyor, herkes kendini hazır tutmalı"